"Укрзалізниця" купить 12 вантажопасажирських автомобілів за понад 23 млн грн

“Укрзалізниця” фіналізує закупівлю 12 вантажопасажирських автомобілів зі здвоєною кабіною для потреб колійного господарства. Вартість контракту з ТОВ “Віді Юнікомерс” становить майже 23,7 млн грн з ПДВ.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця" замовляє нові автомобілі

Згідно з умовами закупівлі, залізничний перевізник придбає 12 вантажопасажирських автомобілів зі здвоєною кабіною.

Переможцем тендера стало ТОВ "Віді Юнікомерс". Компанія має поставити автомобілі протягом 90 календарних днів після підписання договору.

Загальна вартість контракту становить 23 млн 675 тис. 561,32 грн з урахуванням ПДВ.

Про компанію

ТОВ "ВІДІ Юнікомерс" - українська компанія, що працює на автомобільному ринку з 7 квітня 2008 року. За даними YouControl станом на 12 жовтня 2026 року, підприємство зареєстроване, а його статутний капітал становить 8,39 млн грн.

Основний напрям діяльності компанії - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Серед інших видів діяльності - виробництво автотранспортних засобів, торгівля іншими автотранспортними засобами, а також технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Керівником ТОВ "Віді Юнікомерс" зазначений Олег Любченко.

Компанія має двох учасників: ТОВ "Віді груп", якому належить 95% статутного капіталу, та ТОВ "Віді Алея" з часткою 5%. Кінцевим бенефіціарним власником із непрямим вирішальним впливом вказаний Віталій Джуринський, який має 95% частки статутного капіталу або прав голосу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри збитки та атаки "Укрзалізниця" перерахувала до бюджетів і фондів 13,2 млрд грн за перше півріччя 2026 року. Від початку року російські атаки пошкодили 310 локомотивів компанії.