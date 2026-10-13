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"Укрзализныця" купит 12 грузопассажирских автомобилей за 23 млн грн
"Укрзализныця" финализует закупку 12 грузопассажирских автомобилей со сдвоенной кабиной для нужд путевого хозяйства. Стоимость контракта с ООО "Види Юникомерс" составляет почти 23,7 млн грн по НДС.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.
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Согласно условиям закупки, железнодорожный перевозчик приобретет 12 грузопассажирских автомобилей со сдвоенной кабиной.
Победителем тендера стало ООО "Види Юникомерс". Компания должна поставить автомобили в течение 90 дней после подписания договора.
Общая стоимость контракта составляет 23 млн. 675 тыс. 561,32 грн. с учетом НДС.
О компании
ООО "ВИДИ Юникомерс" – украинская компания, работающая на автомобильном рынке с 7 апреля 2008 года. По данным YouControl по состоянию на 12 октября 2026 года предприятие зарегистрировано, а его уставный капитал составляет 8,39 млн грн.
Основное направление деятельности компании – торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами. Среди других видов деятельности – производство автотранспортных средств, торговля другими автотранспортными средствами, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Руководителем ООО "Види Юникомерс" указан Олег Любченко.
Компания имеет двух участников: ООО "ВиДи групп", которому принадлежит 95% уставного капитала, и ООО "ВиДи Аллея" с долей 5%. Конечным бенефициарным владельцем с косвенным решающим влиянием указан Виталий Джуринский, имеющий 95% доли уставного капитала или прав голоса.
Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на убытки и атаки, "Укрзализныця" перечислила в бюджеты и фонды 13,2 млрд грн за первое полугодие 2026 года. С начала года российские атаки повредили 310 локомотивов компании.