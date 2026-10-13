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"Укрзализныця" купит 12 грузопассажирских автомобилей за 23 млн грн

Укрзализныця
УЗ потратит почти 23,7 млн грн на автомобили для путевого хозяйства

"Укрзализныця" финализует закупку 12 грузопассажирских автомобилей со сдвоенной кабиной для нужд путевого хозяйства. Стоимость контракта с ООО "Види Юникомерс" составляет почти 23,7 млн грн по НДС.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця" заказывает новые автомобили

Согласно условиям закупки, железнодорожный перевозчик приобретет 12 грузопассажирских автомобилей со сдвоенной кабиной.

Победителем тендера стало ООО "Види Юникомерс". Компания должна поставить автомобили в течение 90 дней после подписания договора.

Общая стоимость контракта составляет 23 млн. 675 тыс. 561,32 грн. с учетом НДС.

О компании

ООО "ВИДИ Юникомерс" – украинская компания, работающая на автомобильном рынке с 7 апреля 2008 года. По данным YouControl по состоянию на 12 октября 2026 года предприятие зарегистрировано, а его уставный капитал составляет 8,39 млн грн.

Основное направление деятельности компании – торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами. Среди других видов деятельности – производство автотранспортных средств, торговля другими автотранспортными средствами, а также техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Руководителем ООО "Види Юникомерс" указан Олег Любченко.

Компания имеет двух участников: ООО "ВиДи групп", которому принадлежит 95% уставного капитала, и ООО "ВиДи Аллея" с долей 5%. Конечным бенефициарным владельцем с косвенным решающим влиянием указан Виталий Джуринский, имеющий 95% доли уставного капитала или прав голоса.

Напомним, ранее сообщалось, что, несмотря на убытки и атаки, "Укрзализныця" перечислила в бюджеты и фонды 13,2 млрд грн за первое полугодие 2026 года. С начала года российские атаки повредили 310 локомотивов компании.

Автор:
Ольга Опенько

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