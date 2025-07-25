В Україні є лише 145 електронних браслетів на всіх підозрюваних - Нацполіція

В Україні зберігається проблема гострої нестачі електронних засобів контролю (ЕЗК), відомих як електронні браслети, для контролю за підозрюваними та обвинуваченими.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Нацполіції у відповідь на запит Transparency International Ukraine.

Зазначається, що наразі в Україні використовуються всі 145 справних електронних засобів контролю (ЕЗК), які носять підозрювані та обвинувачені за рішенням суду. Відповідно, вільних та придатних до використання пристроїв у країні немає.

Таким чином, майже половина наявних електронних браслетів є непридатними до використання. Нацполіція повідомила, що остання закупівля ЕЗК здійснювалась ще наприкінці 2019 року, а закупівлю нових планують у 2025-2026 роках за умови наявності фінансування.

Ця ситуація створює сприятливі умови для втечі підозрюваних та обвинувачених, особливо у резонансних справах про корупцію, де фігуранти часто мають ресурси та зв'язки для переховування за кордоном. Навіть коли суд призначає носіння електронного браслета, поліція далеко не завжди може його забезпечити через відсутність вільного пристрою.

У випадках, коли суд покладає на підозрюваного/обвинуваченого обов'язок носити ЕЗК, але в поліції немає вільного пристрою, сторона захисту, користуючись цим, просять суд змінити перелік обов'язків.

Основна мотивація захисту полягає у відсутності необхідності продовжувати такий захід, оскільки:

ЕЗК так і не був одягнений на особу;

підозрюваний/обвинувачений не порушував жодних інших покладених на нього обов'язків протягом періоду, коли мав носити браслет.

Нагадаємо, Нацполіція розпочала масштабну загальнодержавну спецоперацію, спрямовану на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У межах заходів правоохоронці провели понад 500 обшуків у різних регіонах країни.