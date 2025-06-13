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Понад 500 обшуків одночасно: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію проти нелегального обігу зброї (ФОТО)

зброя
Нацполіція проводить масштабну спецоперацію проти нелегального обігу зброї / Нацполіція

Національна поліція України розпочала масштабну загальнодержавну спецоперацію, спрямовану на боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу поліції.

У межах заходів правоохоронці провели понад 500 обшуків у різних регіонах країни.

Фото 2 — Понад 500 обшуків одночасно: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію проти нелегального обігу зброї (ФОТО)

Як зазначають у поліції, мета операції — підвищення рівня безпеки у суспільстві, попередження злочинів із використанням нелегальної зброї та припинення її незаконного розповсюдження.

Фото 3 — Понад 500 обшуків одночасно: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію проти нелегального обігу зброї (ФОТО)

Оперативні дії здійснюються у тісній співпраці з Офісом Генерального прокурора та іншими силовими структурами. Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення всіх слідчих дій.

Додамо, 23 червня 2023 року в Україні повноцінно запрацював єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який містить такий розділ як "Електронних кабінетів". Це дозволить отримувати та надавати інформацію щодо зброї онлайн.

Автор:
Тетяна Гойденко