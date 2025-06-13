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Более 500 обысков одновременно: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия
Национальная полиция Украины приступила к масштабной общегосударственной спецоперации, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу полиции.
В рамках мероприятий правоохранители провели более 500 обысков в разных регионах страны.
Как отмечают в полиции, цель операции — повышение уровня безопасности в обществе, предупреждение преступлений с использованием нелегального оружия и прекращение его незаконного распространения.
Оперативные действия осуществляются при тесном сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и другими силовыми структурами. Детали спецоперации обещают обнародовать по завершении всех следственных действий.
Добавим, 23 июня 2023 года в Украине полноценно заработал единый реестр оружия (ЕРЗ), содержащий такой раздел как "Электронные кабинеты". Это позволит получать и предоставлять информацию об оружии онлайн.