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Более 500 обысков одновременно: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия

оружие
Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия.

Национальная полиция Украины приступила к масштабной общегосударственной спецоперации, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу полиции.

В рамках мероприятий правоохранители провели более 500 обысков в разных регионах страны.

Фото 2 — Более 500 обысков одновременно: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия

Как отмечают в полиции, цель операции — повышение уровня безопасности в обществе, предупреждение преступлений с использованием нелегального оружия и прекращение его незаконного распространения.

Фото 3 — Более 500 обысков одновременно: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия

Оперативные действия осуществляются при тесном сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и другими силовыми структурами. Детали спецоперации обещают обнародовать по завершении всех следственных действий.

Добавим, 23 июня 2023 года в Украине полноценно заработал единый реестр оружия (ЕРЗ), содержащий такой раздел как "Электронные кабинеты". Это позволит получать и предоставлять информацию об оружии онлайн.

Автор:
Татьяна Гойденко