Более 500 обысков одновременно: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию против нелегального обращения оружия

Национальная полиция Украины приступила к масштабной общегосударственной спецоперации, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу полиции.

В рамках мероприятий правоохранители провели более 500 обысков в разных регионах страны.

Как отмечают в полиции, цель операции — повышение уровня безопасности в обществе, предупреждение преступлений с использованием нелегального оружия и прекращение его незаконного распространения.

Оперативные действия осуществляются при тесном сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и другими силовыми структурами. Детали спецоперации обещают обнародовать по завершении всех следственных действий.

Добавим, 23 июня 2023 года в Украине полноценно заработал единый реестр оружия (ЕРЗ), содержащий такой раздел как "Электронные кабинеты". Это позволит получать и предоставлять информацию об оружии онлайн.