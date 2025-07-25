В Украине только 145 электронных браслетов на всех подозреваемых — Нацполиция

В Украине сохраняется проблема острой нехватки электронных средств контроля (ЭЗК), известных как электронные браслеты, для контроля за подозреваемыми и обвиняемыми.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Нацполиции в ответ на запрос Transparency International Ukraine.

Отмечается, что в настоящее время в Украине используются все 145 исправных электронных средств контроля (ЕСК), которые носят подозреваемые и обвиняемые по решению суда. Соответственно, свободных и пригодных для использования устройств в стране нет.

Таким образом, почти половина имеющихся электронных браслетов непригодна к использованию. Нацполиция сообщила, что последняя закупка ЭЗК осуществлялась еще в конце 2019 года, а закупку новых планируют в 2025-2026 годах при наличии финансирования.

Эта ситуация создает благоприятные условия для побега подозреваемых и обвиняемых, особенно в резонансных делах о коррупции, где фигуранты часто имеют ресурсы и связи для укрывательства за рубежом.

В ситуациях, когда суд возлагает на подозреваемого/обвиняемого обязанность носить ЭСК, но у полиции нет свободного устройства, сторона защиты, пользуясь этим, просят суд изменить перечень обязанностей.

Основная мотивация защиты состоит в отсутствии необходимости продолжать такую меру, поскольку:

ЭЗК так и не был одет на человека;

подозреваемый/обвиняемый не нарушал никаких других возложенных на него обязанностей в течение периода, когда должен был носить браслет.

Напомним, Нацполиция приступила к масштабной общегосударственной спецоперации, направленной на борьбу с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках мероприятий правоохранители провели более 500 обысков в разных регионах страны.