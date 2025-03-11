В Україні обмежили ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру: що відомо

В Україні введено обмеження на ввезення вантажів з Угорщини через спалах ящуру серед тварин. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (WOAH) та Європейського Союзу, у сусідній країні було зафіксовано випадки цього небезпечного захворювання.

Про це повідомляє пресцентр Держпродспоживслужби.

Що заборонено ввозити з Угорщини

У зв’язку зі спалахом ящура Держпродспоживслужба запровадила заборону на ввезення в Україну з Угорщини таких вантажів:

тварин, чутливих до вірусу ящуру;

генетичного матеріалу;

сировини та продуктів, які можуть бути заражені.

Такі заходи вжито для запобігання занесенню збудника ящуру на територію України.

Держпродспоживслужба та її територіальні органи здійснюють постійний контроль епізоотичної ситуації.

Довідково

Ящур – це гостропротікаюче висококонтагіозне вірусне захворювання, яке здебільшого вражає велику рогату худобу, свиней та інших парнокопитних, проте також сприйнятливі і дикі тварини (олені, козулі, лосі та дикі кабани).

Джерелом інфекції є хворі на ящур тварини, а також ті, що перебувають в інкубаційному періоді. Вірус може передаватися в тому числі і через продукти від тварин, сприйнятливих до цього захворювання.

На ящур можуть хворіти і люди. Основний шлях інфікування людей відбувається через вживання сирого молока хворих на вірус ящуру тварин, а також через продукти його переробки, рідше через м'ясо.

Можлива пряма передача інфекції людині повітряно-краплинним шляхом при контакті з хворою твариною. Люди здатні виділяти вірус у респіраторному тракті протягом 24-48 годин.

Шляхи передачі ящуру:

прямий контакт з інфікованими свійськими або дикими тваринами. Виділення вірусу відбувається через дихання, зі слини, фекалій та сечі, молока та сперми – за 4 дні до появи клінічних ознак;

контаміновані продукти тваринного походження (необроблені м’ясні продукти, харчові відходи та молоко). Вірус здатен зберігатись від одного дня до декількох тижнів;

забруднений одяг, взуття, обладнання та інше (сіно, корм, вода, молоко та біопрепарати);

може передаватись через повітря (вітер) за низької температури та високої вологості.

Інкубаційний період може тривати від декількох днів до двох тижнів.

Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.