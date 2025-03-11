В Украине ограничили ввоз грузов из Венгрии из-за вспышки ящура: что известно

В Украине введены ограничения на ввоз грузов из Венгрии из-за вспышки ящура среди животных. По информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза, в соседней стране были зафиксированы случаи этого опасного заболевания.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Что запрещено ввозить из Венгрии

В связи со вспышкой ящура Госпродслужба ввела запрет на ввоз в Украину из Венгрии таких грузов:

животных, чувствительных к вирусу ящура;

генетического материала;

сырья и продуктов, которые могут быть заражены.

Такие меры приняты во избежание занесения возбудителя ящура на территорию Украины.

Госпродпотребслужба и ее территориальные органы осуществляют постоянный контроль эпизоотической ситуации.

Справочно

Ящур – это остро протекающее высококонтагиозное вирусное заболевание, поражающее в большинстве крупный рогатый скот, свиней и других парнокопытных, однако также восприимчивые и дикие животные (олени, косули, лоси и дикие кабаны).

Источником инфекции являются больные ящуром животные, а также находящиеся в инкубационном периоде. Вирус может передаваться в том числе и через продукты от животных, восприимчивых к этому заболеванию.

Ящуром могут болеть и люди. Основной путь инфицирования людей происходит через употребление сырого молока больных вирусом ящура животных, а также через продукты его переработки, реже через мясо.

Возможна прямая передача инфекции человеку воздушно-капельным путем при контакте с больным животным. Люди способны выделять вирус в респираторном тракте в течение 24-48 часов.

Пути передачи ящура:

прямой контакт с инфицированными домашними или дикими животными. Выделение вируса происходит из-за дыхания, из слюны, фекалий и мочи, молока и спермы – за 4 дня до появления клинических признаков;

контаминированные продукты животного (необработанные мясные продукты, пищевые отходы и молоко). Вирус способен храниться от одного дня до нескольких недель;

загрязненная одежда, обувь, оборудование и другое (сено, корм, вода, молоко и биопрепараты);

может передаваться через воздух (ветер) при низкой температуре и высокой влажности.

Инкубационный период может занять от нескольких дней до двух недель.

Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возврата непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов. Новый порядок вступит в силу одновременно с новой редакцией Закона "О защите прав потребителей" после прекращения или отмены военного положения.