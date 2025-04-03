В Україні планують запуск нового тракторного заводу за підтримки корейських партнерів

В Україні може з'явитися сучасний тракторний завод. Це питання було обговорено під час зустрічі представниками корейської компанії LS Group.

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Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Україна може отримати сучасний тракторний завод

Будівництво тракторного заводу в Україні може стати не лише важливою інвестицією, а й стратегічним кроком для відновлення та розвитку вітчизняного агросектору.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії країна втратила понад 8000 одиниць техніки та обладнання, з яких більше 1000 — трактори, наголосив Коваль.

Саме тому Мінагрополітики постійно працює над оновленням та модернізацією матеріально-технічної бази агросектору.

"Нам цікавий багаторічний досвід та передові технології LS Group у виробництві сільськогосподарської техніки, які вони готові інтегрувати у виробництво в Україні", - підкреслив Коваль.

Корейські інвестори шукають потенційних партнерів для реалізації проєкту. Тому Мінагрополітики допомагає налаштувати таку співпрацю в форматі спільного українсько-корейського підприємства.

Крім того, з менеджментом LS Group обговорили:

можливість реалізації біоенергетичних проєктів в Україні, зокрема з виробництва біоетанолу;

створення технологічного центру для виготовлення двигунів для сільськогосподарської техніки та іншого обладнання.

"Впевнений, це лише початок нашої співпраці. Будівництво тракторного заводу посилить нашу промислову базу, створить нові робочі місця та зміцнить позиції України, як виробника високоякісної агротехніки. Більше того, наростить власне виробництво сільськогосподарської техніки", - підсумував Коваль.

Довідково:

LS Group — один із провідних гравців південнокорейської промисловості, відомий своїми тракторами потужністю від 30 до 150 кінських сил.

Нагадаємо, Міністерство економіки вдруге цього року розширило перелік української техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою. До списку додано 62 нові позиції, що дозволить аграріям і агропереробникам обирати з 11 910 одиниць техніки.