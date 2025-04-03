В Украине планируется запуск нового тракторного завода при поддержке корейских партнеров

В Украине может появиться современный тракторный завод. Этот вопрос был обсужден во время встречи представителями корейской компании LS Group.

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Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

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Украина может получить современный тракторный завод

Строительство тракторного завода может стать не только важной инвестицией, но и стратегическим шагом для восстановления и развития отечественного агросектора.

После начала полномасштабного вторжения России страна потеряла более 8000 единиц техники и оборудования, из которых более 1000 тракторов, подчеркнул Коваль.

Именно поэтому Минагрополитики постоянно работает над обновлением и модернизацией материально-технической базы агросектора.

"Нам интересен многолетний опыт и передовые технологии LS Group в производстве сельскохозяйственной техники, которые готовы интегрировать в производство в Украине", — заявил Коваль.

Корейские инвесторы ищут потенциальных партнеров для реализации проекта. Поэтому Минагрополитики помогает настроить такое сотрудничество в формате совместного украино-корейского предприятия.

Кроме того, с менеджментом LS Group обсудили:

возможность реализации биоэнергетических проектов в Украине, в частности, по производству биоэтанола;

создание технологического центра для производства двигателей для сельскохозяйственной техники и другого оборудования.

"Уверен, это только начало нашего сотрудничества. Строительство тракторного завода усилит нашу промышленную базу, создаст новые рабочие места и укрепит позиции Украины как производителя высококачественной агротехники. Более того, нарастит собственное производство сельскохозяйственной техники", — подытожил министр.

Справка:

LS Group – один из ведущих игроков южнокорейской промышленности, известный своими тракторами мощностью от 30 до 150 лошадиных сил.

Напомним, Министерство экономики во второй раз в этом году расширило список украинской техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством. В список добавлены 62 новые позиции, что позволит аграриям и агропереработчикам выбирать из 11 910 единиц техники.