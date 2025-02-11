Вели бізнес під окупацією та фінансували бюджет РФ: викрито екснардепа та його синів

Після тимчасової окупації Луганської області бенефіціарні власники компаній – народний депутат України IV скликання та його сини – змінили реєстрацію своїх підприємств відповідно до законодавства РФ та сплачували податки до бюджету Росії. Нині одному з синів повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Про хід розслідування

Щоб безперешкодно вести бізнес і отримувати прибуток після окупації цих територій російськими військами в 2022 році, фігуранти, маючи зв'язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, реєстрували свої компанії за законами РФ та займалися вирощуванням і продажем сільськогосподарської продукції.

Підконтрольні компанії не лише сплачують податки до бюджету Росії, але й отримують фінансову підтримку в рамках державних програм — субсидії від "міністерства фінансів ЛНР" та "міністерства сільського господарства і продовольства ЛНР".

За 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 млн рублів податків до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна в Україні.

Оперативники ДСР Нацполіції та слідчі СБУ провели обшуки за місцями проживання причетних осіб.

В результаті було вилучено понад 690 тис. доларів, 87 тис. євро, майже 960 тис. гривень, а також блокноти з чорновими записами, чернетки довіреностей, виданих фігурантами для представлення їхніх інтересів на окупованих територіях та в Росії, автомобілі та інші речові докази.

Сину колишнього депутата, одному з власників компаній, повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання щодо запобіжного заходу, триває збір доказів для притягнення інших осіб до відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання – до п’яти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Про кого йдеться

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Андрія Гапочку, сина народного депутата IV скликання (2002-2006) Миколи Гапочки, колишнього першого заступника голови Луганської облдержадміністрації (1998-2001), який володіє сільськогосподарськими підприємствами на тимчасово окупованій території колишнього Білокуракинського району.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт реєстрації провадження за заявою Центру протидії корупції щодовчинення злочину главою Міноборони Рустемом Умєровим за статтею Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем через скандал з призначенням директора "Агенції оборонних закупівель".