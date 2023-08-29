Колаборанти скаржаться на велику кількість української символіки на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях російські колаборанти скаржаться на велику кількість жовто-блакитної символіки, які поширюють місцеві жителі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни хоча й зайняли тимчасово українські території, але досі лишаються ворогами для місцевих. Відтак, на ТОТ поширюється українська символіка як памʼятка окупантам.

"Відтак ворог вимушений залучати «волонтерів» з псевдогромадських рухів аби ті під наглядом російських солдатів замалювали нашу символіку й наносили триколор", - зауважують в ЦНС.

Там додають, що така боротьба з українською символікою є марною, адже до моменту звільнення населених пунктів росіяни лишаться для місцевих ворогами й показові рейди не змінять ситуацію.

Ситуація на ТОТ: що відомо

Окупанти започаткували дешеві іпотеки на тимчасово окупованих територіях, але росіяни не поспішають їхати до України.

Також нещодавно гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області Євген Балицький презентував своїм московським господарям “програму розвитку регіону”. Йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни”націоналізують” й потім віддають своїм підставним особам.

Тим часом гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. У населених пунктах все більша нестача питної води, ліків та товарів першої необхідності.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили через масову мобілізацію чоловіків на фронт. А водії в Маріуполі оголосили страйк через те, що їм не виплачують зарплату впродовж двох місяців.

Раніше ЦНС писав, що росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Балицьким.