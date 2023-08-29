Коллаборанты жалуются на большое количество украинской символики на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях российские коллаборанты жалуются на множество желто-голубой символики, которую распространяют местные жители.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне, хотя и заняли временно украинские территории, но до сих пор остаются врагами для местных. Следовательно, на ВОТ распространяется украинская символика как напоминание оккупантам.

"Следовательно враг вынужден привлекать «волонтеров» из псевдообщественных движений, чтобы те под наблюдением российских солдат зарисовали нашу символику и наносили триколор", - отмечают в ЦНС.

Там добавляют, что такая борьба с украинской символикой бесполезна, ведь к моменту освобождения населенных пунктов россияне останутся для местных врагами и показательные рейды не изменят ситуацию.

Ситуация на ТОТ: что известно

Оккупанты положили начало дешевым ипотекам на временно оккупированных территориях , но россияне не спешат ехать в Украину.

Также недавно гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий представил своим московским хозяевам "программу развития региона". Речь идет о захвате украинских предприятий, которые россияне национализируют и затем отдают своим подставным лицам.

Тем временем гуманитарный кризис на временно оккупированных территориях существенно обостряется. В населенных пунктах все больше недостаток питьевой воды, лекарств и товаров первой необходимости.

На временно оккупированных территориях Донецкой области возник дефицит рабочей силы из-за массовой мобилизации мужчин на фронт. А водители в Мариуполе объявили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату в течение двух месяцев.

Ранее ЦНС писал, что россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на ВОТ юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.