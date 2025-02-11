Вели бизнес под оккупацией и финансировали бюджет РФ: разоблачены экснардеп и его сыновья

После временной оккупации Луганской области бенефициарные владельцы компаний – народный депутат Украины IV созыва и его сыновья – изменили регистрацию своих предприятий в соответствии с законодательством РФ и платили налоги в бюджет России. В настоящее время один из сыновей сообщен о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

О ходе расследования

Чтобы беспрепятственно вести бизнес и извлекать прибыль после оккупации этих территорий российскими войсками в 2022 году, фигуранты, имея связи в оккупационных органах власти и с помощью подконтрольных лиц, регистрировали свои компании по законам РФ и занимались выращиванием и продажей сельскохозяйственной продукции.

Подконтрольные компании не только платят налоги в бюджет России, но и получают финансовую поддержку в рамках государственных программ — субсидии от министерства финансов ЛНР и министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

За 2023-2024 годы эти общества уплатили почти 8 млн рублей налогов в бюджет страны-агрессора, из которого финансируется война в Украине.

Оперативники ДСР Нацполиции и следователи СБУ провели обыски по местам жительства причастных лиц.

В результате было изъято более 690 тыс. долларов, 87 тыс. евро, около 960 тыс. гривен, а также блокноты с черновыми записями, черновики доверенностей, выданных фигурантами для представления их интересов на оккупированных территориях и в России, автомобили и другие вещественные доказательства.

Сыну бывшего депутата, одному из владельцев компаний, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос о мере пресечения, идет сбор доказательств для привлечения других лиц к ответственности.

Санкция статьи предусматривает наказание – до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.

О ком идет речь

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Гапочке, сыне народного депутата IV созыва (2002-2006) Николая Гапочки, бывшего первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации (1998-2001), который владеет сельскохозяйственными предприятиями.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подтвердило факт регистрации производства по заявлению Центра противодействия коррупции о совершении преступления главой Минобороны Рустемом Умеровым по статье Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением из-за скандала с назначением директора "Агентства оборонных закупок".