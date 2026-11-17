У системі “Prozorro.Продажі” оголосили аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства “Вінницябудмпроект” із додатковими об'єктами на Хмельниччині. Стартова ціна лоту становить 65,39 млн грн (без урахування ПДВ).

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Деталі лоту

Об'єкт позиціонують як майданчик для розвитку бізнесу, релокації або девелопменту. До складу лоту входять:

Нерухомість у Вінниці: основний комплекс за адресою пров. Цегельний, 12, а також приміщення гаража на три бокси по пров. Цегельному, 8;

Об'єкти на Хмельниччині: 23 одиниці виробничої та інженерної нерухомості у місті Волочиськ по вул. Котляревського, 8.

Коли відбудеться аукціон

Прийом заявок на участь у торгах триватиме до 20:00 25 листопада 2026 року. Сам електронний аукціон заплановано на 26 листопада об 11:55.

На фінальну суму продажу додатково нараховуватиметься ПДВ.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині виставили на приватизацію виробничий комплекс за стартовою ціною 7,8 млн грн. До складу лота увійшли вісім будівель і споруд, зокрема виробничі цехи, склади та котельня. Аукціон запланований на 19 листопада.