В системе "Prozorro.Продажи" объявили аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Винницастроймпроект" с дополнительными объектами в Хмельницкой области. Стартовая цена лота составляет 65,39 млн. грн (без учета НДС).

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Детали лота

Объект позиционируют как площадку для развития бизнеса, релокации или девелопмента. В состав лота входят:

Недвижимость Винницы: основной комплекс по адресу пер. Кирпичный, 12, а также помещение гаража на три бокса по пер. Кирпичном, 8;

Объекты в Хмельницкой области: 23 единицы производственной и инженерной недвижимости в городе Волочиск по ул. Котляревского, 8

Когда состоится аукцион

Прием заявок на участие в торгах продлится до 20:00 25 ноября 2026 года. Сам электронный аукцион запланирован на 26 ноября в 11:55 .

На финальную сумму продаж дополнительно будет начисляться НДС.

Напомним, ранее в Ровенской области выставили на приватизацию производственный комплекс по стартовой цене 7,8 млн грн. В состав лота вошли восемь зданий и сооружений, в том числе производственные цеха, склады и котельная. Аукцион намечен на 19 ноября.