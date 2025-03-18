Від Бразилії до Південної Африки: дешеві китайські автомобілі заполонили дороги у всьому світі

Дональд Трамп хоче не допустити китайських автовиробників у США, але це не завадить їм захопити решту світу. Від Бангкока до Йоганнесбурга та Сан-Паулу вулиці все частіше заповнюються недорогими компактними автомобілями, кросоверами та позашляховиками, виробленими такими компаніями, як Great Wall Motor, BYD, Chery Automobile та SAIC Motor Corp.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це пише Вloomberg.

У той час як адміністрація Трампа, як очікується, захищатиме автовиробників США від китайських конкурентів, а Канада і Євросоюз ввели мита на електромобілі китайського виробництва, покупці на ринках, що розвиваються, вітають китайські автомобілі.

У Південній Африці на автомобілі китайського виробництва припадає майже 10% продажів, що приблизно вп'ятеро перевищує обсяг продажів у 2019 році. У Туреччині китайські бренди зайняли 8% частки за перші шість місяців 2024 року, у Чилі на них припадає майже третина продажу автомобілів протягом кількох років поспіль.

За даними Китайської асоціації автовиробників, КНР відправляє за кордон більше транспортних засобів, ніж будь-яка інша країна, а експорт легкових автомобілів зріс майже на 20% до 4,9 мільйона лише 2024 року — з менш ніж 1 мільйон 2020 року.

"Китайські автовиробники вийшли на багато світових ринків з високоякісними і конкурентоспроможними за ціною автомобілями", — сказала Еббі Чун Ту, аналітик автодосліджень з Шанхаю в S&P Global Mobility.

У той час як лідери США та Європи вже давно стурбовані тим, що Китай може стати домінуючим продавцем електромобілів, дані Китайської асоціації автовиробників показують, що торік частка автомобілів, що працюють на газі, становила майже 80% загального обсягу експорту транспортних засобів.

На багатьох слаборозвинених ринках немає зарядних станцій чи достатньо надійної електромережі підтримки повністю електричних моделей. Але китайські автовиробники знайшли у цих місцях готовий ринок для автомобілів на бензині.

За прогнозами AlixPartners, частка китайського автовиробника на світовому ринку за межами своєї країни зросте з 3% до 13% до 2030 року. Включаючи Китай, ця частка у світі підскочить до 33%, а в Африці та на Близькому Сході за прогнозами вона сягне 39%.

"Китайці знайшли чудову можливість перетворити Бразилію на центр вестернізації своїх автомобілів. З Бразилії легше вийти на інші ринки Південної Америки: Аргентину, Чилі, Колумбію і навіть Перу ", — заявив Рікардо Роа, партнер-керівник автомобільного сектора в KPMG Brazil.

Як і в Бразилії, Китай скористався політикою, спрямованою на стимулювання продажу електромобілів, щоб розширити свою присутність на автомобільному ринку Таїланду. Частка китайського бренду в країні зросла до 13,3% станом на останній квартал 2024 року, порівняно з 5,5% два роки тому, за даними S&P Global Mobility. За даними китайської митниці, за січень-жовтень 2024 року найбільше автівок було експортовано у Росію, Мексику, ОАЕ, Бельгію, Бразилію, Саудівську Аравію, Велику Британію, Австралію, Філіппіни та Туреччину.

Однак українці стали менше купувати китайські автомобілі. Впродовж лютого громадяни України придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Найбільш популярним був BYD Song Plus — було продано 116 автівок цієї марки.