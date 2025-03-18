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От Бразилии до Южной Африки: дешевые китайские автомобили заполонили дороги по всему миру
Дональд Трамп хочет не допустить китайских автопроизводителей в США, но это не помешает им захватить остальной мир. От Бангкока до Йоханнесбурга и Сан-Паулу улицы все чаще заполняются недорогими компактными автомобилями, кроссоверами и внедорожниками, производимыми такими компаниями как Great Wall Motor, BYD, Chery Automobile и SAIC Motor Corp.
Об этом пишет Вloomberg.
В то время как администрация Трампа, как ожидается, будет защищать автопроизводителей США от китайских конкурентов, а Канада и Евросоюз ввели пошлины на электромобили китайского производства, покупатели на развивающихся рынках приветствуют китайские автомобили.
В Южной Африке на автомобили китайского производства приходится почти 10% продаж, что примерно в пять раз превышает объем продаж в 2019 году. В Турции китайские бренды заняли 8% доли за первые шесть месяцев 2024 года, в Чили на них приходится около трети продаж автомобилей в течение нескольких лет подряд.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, КНР отправляет за границу больше транспортных средств, чем любая другая страна, а экспорт легковых автомобилей вырос почти на 20% до 4,9 миллиона только в 2024 году — с менее 1 миллиона 2020 года.
"Китайские автопроизводители вышли на многие мировые рынки с высококачественными и конкурентоспособными по цене автомобилями", — сказала Эбби Чун Ту, аналитик автоисследований из Шанхая в S&P Global Mobility.
В то время как лидеры США и Европы уже давно озабочены тем, что Китай может стать доминирующим продавцом электромобилей, данные Китайской ассоциации автопроизводителей показывают, что в прошлом году доля автомобилей, работающих на газе, составила почти 80% от общего объема экспорта транспортных средств.
На многих слаборазвитых рынках нет зарядных станций или достаточно надежной сети поддержки полностью электрических моделей. Но китайские автопроизводители обнаружили в этих местах готовый рынок для автомобилей на бензине.
По прогнозам AlixPartners, доля китайского автопроизводителя на мировом рынке за пределами своей страны вырастет с 3% до 13% к 2030 году. Включая Китай, эта доля в мире подскочит до 33%, а в Африке и Ближнем Востоке по прогнозам она достигнет 39%.
"Китайцы нашли отличную возможность превратить Бразилию в центр вестернизации своих автомобилей. Из Бразилии легче выйти на другие рынки Южной Америки: Аргентину, Чили, Колумбию и даже Перу", — заявил Рикардо Роа, партнер-руководитель автомобильного сектора в KPMG Brazil.
Как и в Бразилии, Китай воспользовался политикой, направленной на стимулирование продаж электромобилей, чтобы расширить свое присутствие на автомобильном рынке Таиланда. Доля китайского бренда в стране выросла до 13,3% по состоянию на последний квартал 2024 года по сравнению с 5,5% два года назад, по данным S&P Global Mobility. По данным китайской таможни, за январь-октябрь 2024 года больше всего автомобилей было экспортировано в Россию, Мексику, ОАЭ, Бельгию, Бразилию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австралию, Филиппины и Турцию.
Однако украинцы стали меньше покупать китайские автомобили. В течение февраля граждане Украины приобрели 900 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее популярным был BYD Song Plus было продано 116 автомобилей этой марки.