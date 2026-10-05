"Використовуємо AI на повну": чотири тижні практики для тих, кому ніколи розбиратися зі штучним інтелектом самостійно

Зараз увесь світ сперечається, чи відбере штучний інтелект нашу роботу. Одні рахують професії, які зникнуть, інші переконують, що нічого не зміниться. Замість сперечатися ми обираємо опановувати інструменти.

Бо ШІ вже вміє розібрати пошту за тиждень, зібрати досьє на клієнта перед дзвінком, написати follow-up після зустрічі, підготувати комерційну пропозицію і презентацію, заповнити форми в браузері. Питання лише в тому, хто цим користується, а хто досі копіює тексти в чат.

9 жовтня стартує онлайн-курс "Використовуємо AI на повну" – чотиритижнева програма для підприємців без великої команди, консультантів, коучів, психологів та експертів, які хочуть делегувати ШІ реальні робочі задачі. Головний принцип курсу: давати ШІ задачу з результатом, а не промпт, і працювати з ним як з асистентом, а не з генератором тексту.

Про що говоримо на курсі:

AI як твій асистент. Цілі та планування тижня, розбір пошти й календаря, підготовка до дзвінків, пам'ять і власна база знань.

AI як твій власний маркетолог . Дослідження ринку та конкурентів, персональні пропозиції, тексти у власному tone of voice, контент для соцмереж.

AI як твій власний дизайнер . Фото, відео, аватари й озвучка, презентації та комерційні пропозиції без дизайнера і зйомок.

AI-агенти. Автоматизація рутини, агенти та computer use: як перестати робити руками те, що повторюється, і звільнити свій час.

У програмі – онлайн-зустрічі та практика раз на тиждень, записи лекцій, зворотний зв'язок по кожному кроку, практичні завдання до кожної теми та готові зв'язки інструментів: Claude, ChatGPT, Gemini, Календар, Perplexity й інші сервіси під конкретні робочі сценарії.

Лекторка курсу – Олена Пшенична, AI marketing engineer, агенція SolvIA. Вчить любити AI й допомагає будувати воронки в соцмережах. Понад 10 років працює з технологічними стартапами та підприємцями як CBDO і ментор, має понад 15 років досвіду в маркетингу і продажах, працювала з ринками США, Європи та Китаю.

Участь у курсі можлива у двох форматах: базовий тариф – 139 євро, з підтримкою в чаті протягом усього курсу та доступом до записів на три місяці; тариф із двома індивідуальними консультаціями щодо просування – 299 євро, на ньому лише сім місць.

Реєструйся на курс "Використовуємо AI на повну", який стартує 9 жовтня, і вже за місяць делегуй ШІ те, на що зараз ідуть години.