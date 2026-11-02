Водіям в Україні видаватимуть права з новими позначками: кого це стосується

З 1 листопада в Україні діють нові правила оформлення водійських посвідчень для людей, яким за станом здоров'я потрібне спеціальне обладнання автомобіля. Тепер лікарі визначатимуть необхідність адаптації транспортного засобу, а конкретні пристосування встановлюватимуть уповноважені працівники сервісних центрів МВС.

Про це інформує Dilo з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

Як визначатимуть потребу в адаптації автомобіля

Під час медичного огляду лікар оцінюватиме стан здоров’я водія та вказуватиме в медичній довідці, чи є необхідність пристосувати транспортний засіб для безпечного керування.

Якщо медичні показання передбачають використання спеціального обладнання, наступний етап - оцінювання в регіональному сервісному центрі МВС.

Саме уповноважені працівники сервісних центрів визначатимуть, які пристосування потрібні конкретному водієві. Зокрема, йдеться про спеціальні системи ручного керування та додаткові пристрої, що допомагають керувати автомобілем з урахуванням стану здоров’я людини.

За результатами оцінювання видаватимуть окрему довідку із зазначенням необхідних пристосувань. Водночас фахівці можуть дійти висновку, що додаткове обладнання автомобіля не потрібне.

Які зміни внесуть до водійських посвідчень

Інформацію про необхідні пристосування автомобіля вноситимуть до графи 12 посвідчення водія. Для цього використовуватимуть спеціальні коди, які позначатимуть умови та обмеження щодо керування транспортним засобом.

Таким чином, новий порядок передбачає розмежування медичного висновку про необхідність адаптації автомобіля та визначення конкретного обладнання, яке має бути встановлене.

Кого стосуються нові правила

Зміни поширюються на водіїв, яким через стан здоров’я потрібні спеціальні пристосування для безпечного керування автомобілем.

Водночас нововведення не передбачають обов’язкового проходження позачергового медичного огляду або термінового обміну посвідчень для всіх автомобілістів.

Отже, водіям, які не потребують адаптації транспортного засобу за медичними показаннями, не потрібно переоформлювати документи лише через набуття чинності новими правилами.

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