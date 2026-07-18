Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,72

44,60

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 18 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 росіян
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 росіян

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1606 добу повномасштабної війни становлять 1 427 410 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб,
  • танків – 12 151 (+3) од.бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
  • артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 946 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 502 (+6) од.
  • літаків – 438 (+1) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
  • крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
  • спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 18 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  •  збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 18 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко