Втрати ворога станом на 18 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1606 добу повномасштабної війни становлять 1 427 410 осіб.

Втрати Росії у війні на 18 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:

особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб,

танків – 12 151 (+3) од.бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.

артилерійських систем – 46 169 (+85) од.

РСЗВ – 1 946 (+3) од.

засоби ППО - 1 502 (+6) од.

літаків – 438 (+1) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.

крилаті ракети – 4 914 (+5) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.

спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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