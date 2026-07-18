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Втрати ворога станом на 18 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 420 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1606 добу повномасштабної війни становлять 1 427 410 осіб.
Втрати Росії у війні на 18 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 18 липня втратила:
- особового складу – близько 1 427 410 (+1 420) осіб,
- танків – 12 151 (+3) од.бойових броньованих машин – 24 956 (+10) од.
- артилерійських систем – 46 169 (+85) од.
- РСЗВ – 1 946 (+3) од.
- засоби ППО - 1 502 (+6) од.
- літаків – 438 (+1) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 943 (+11) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 414 798 (+1 914) од.
- крилаті ракети – 4 914 (+5) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 121 742 (+526) од.
- спеціальна техніка – 4 428 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 18 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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