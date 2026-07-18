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Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

Триває 1606-й день повномасштабної війни в Україні.
Триває 1606-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1606-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  276 бойових зіткнень. 

Вчора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 252 дрони-камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 - із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Ворожба, Вільна Слобода та Суми.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та п'ять пунктів управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сімнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Козачої Лопані та Лимана, а також у напрямках Ізбицького та Синельникового.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у напрямку Шийківки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 21 раз атакували в районах Лимана та Озерного, а також у напрямках Новоселівки, Дробишева та Ямполя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 23 штурмові дії в районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у напрямках населених пунктів Малинівка та Никифорівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано дев'ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямках Молочарки та Русиного Яру.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки. Вогняна активність та штурми ворога зафіксовані у напрямках Новопавлівки, Софіївки, Торецького, Білицького, Нового Донбасу, Білозерського, Шевченка, Гришиного, Мирного, Василівки, Сергіївки, Удачного та Молодецького.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Березове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Косівцевого, Верхньої Терси, Цвіткового, Гіркого, Оленокостянтинівки, Воздвижівки та Чарівного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Новоандріївки та Приморського.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 18 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко