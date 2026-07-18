Карта боевых действий в Украине на 18 июля 2026 года

Продолжается 1606-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 276 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных удара с применением четырех ракет и 93 авиационных ударов, во время которых сбросил 265 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 252 дрона-камикадзе и совершили 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары врага потерпели районы населенных пунктов Ворожба, Свободная Слобода и Сумы.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и пять пунктов управления беспилотных летательных аппаратов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Казачьей Лопани и Лимана, а также в направлениях Избицкого и Синельниково.

На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в направлении Шейковки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 21 раз атаковали в районах Лимана и Озерного, а также в направлениях Новоселовки, Дробышева и Ямполя.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях населенных пунктов Малиновка и Никифоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано девятнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Молочарки и Русиного Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 43 атаки. Огненная активность и штурмы врага зафиксированы в направлениях Новопавловки, Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришиного, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого.

На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Березово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 31 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Косовцева, Верхней Терсы, Цветочного, Горького, Леноконстантиновки, Воздвиженки и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в Новоандреевке и Приморском.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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