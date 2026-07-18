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Карта боевых действий в Украине на 18 июля 2026 года
Продолжается 1606-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 июля 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 276 боевых столкновений.
Вчера противник нанес три ракетных удара с применением четырех ракет и 93 авиационных ударов, во время которых сбросил 265 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 252 дрона-камикадзе и совершили 3117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 30 из реактивных систем залпового огня.
Авиационные удары врага потерпели районы населенных пунктов Ворожба, Свободная Слобода и Сумы.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двадцать районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийских системы и пять пунктов управления беспилотных летательных аппаратов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и осуществил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семнадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Вильчи, Казачьей Лопани и Лимана, а также в направлениях Избицкого и Синельниково.
На Купянском направлении зафиксирована одна попытка врага атаковать в направлении Шейковки.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 21 раз атаковали в районах Лимана и Озерного, а также в направлениях Новоселовки, Дробышева и Ямполя.
На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлениях населенных пунктов Малиновка и Никифоровка.
На Константиновском направлении зафиксировано девятнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки, Иванополья и Ильиновки, а также в направлении Молочарки и Русиного Яра.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 43 атаки. Огненная активность и штурмы врага зафиксированы в направлениях Новопавловки, Софиевки, Торецкого, Белицкого, Нового Донбасса, Белозерского, Шевченко, Гришиного, Мирного, Васильевки, Сергеевки, Удачного и Молодецкого.
На Александровском направлении захватчики совершили один штурм в направлении населенного пункта Березово.
На Гуляйпольском направлении оккупанты 31 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в направлениях Косовцева, Верхней Терсы, Цветочного, Горького, Леноконстантиновки, Воздвиженки и Волшебного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в Новоандреевке и Приморском.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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