Потери врага по состоянию на 17 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1605 сутки полномасштабной войны составляют 1 425 990 человек.

Потери России в войне на 17 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июля потеряла:

личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек;

танков – 12 148 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 24 946 (+6) ед;

артиллерийских систем – 46 084 (65) ед;

РСЗО – 1 943 (+7) ед.;

средств ПВО – 1496 (+4) ед.;

самолетов – 437 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+1) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (1 879) ед;

крылатых ракет – 4 909 (+3) ед;

кораблей/катеров – 31 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) ед;

специальной техники – 4 424 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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