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Потери врага по состоянию на 17 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 370 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1605 сутки полномасштабной войны составляют 1 425 990 человек.
Потери России в войне на 17 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 июля потеряла:
- личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек;
- танков – 12 148 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 24 946 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 46 084 (65) ед;
- РСЗО – 1 943 (+7) ед.;
- средств ПВО – 1496 (+4) ед.;
- самолетов – 437 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+1) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (1 879) ед;
- крылатых ракет – 4 909 (+3) ед;
- кораблей/катеров – 31 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489) ед;
- специальной техники – 4 424 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 115 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух ракет и 8 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5. Кроме того, противорадиолокационная ракета Х-31П не достигла своей цели.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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