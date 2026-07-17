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Втрати ворога станом на 17 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 370 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1605 добу повномасштабної війни становлять 1 425 990 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 липня втратила:
- особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб;
- танків – 12 148 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 24 946 (+6) од.;
- артилерійських систем – 46 084 (65) од.;
- РСЗВ – 1 943 (+7) од.;
- засобів ППО – 1 496 (+4) од.;
- літаків – 437 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+1) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 412 884 (1 879) од.;
- крилатих ракет – 4 909 (+3) од.;
- кораблів / катерів – 31 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489) од.;
- спеціальної техніки – 4 424 (+4) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох ракет та 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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