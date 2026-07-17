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Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1605-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося  249 бойових зіткнень. 

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9920 дронів-камікадзе та здійснив 3110 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 - із реактивних систем залпового вогню. 

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби окупанти завдали одного авіаудару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснили 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Стариця та у бік населених пунктів Ізбицьке, Кутьківка, Хатнє, Козача Лопань, Гоптівка, Радьківка, Вільча та Березники.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив три штурми позицій Сил оборони у районі Колісниківки та у бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий й Новоплатонівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Лиманському напрямку противник десять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Новомихайлівка та у бік населених пунктів Лиман, Діброва й Озерне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку у бік Тихонівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Степанівка та у бік Довгої Балки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Новопідгородне, Родинське, Василівка, Котлине та в бік населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Мирне, Сергіївка, Кучерів Яр.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 17 атак у бік населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Чарівне, Гірке та Воздвижівка.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших захисників у районах Білогір’я, Щербаків, Малих Щербаків та у бік Новоандріївки й Приморського.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 17 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько