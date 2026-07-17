Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

Продолжается 1605-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 249 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9920 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершили 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Домашнее, Казачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в районе Колесниковки и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Новомихайловка и в сторону населенных пунктов Лиман, Диброва и Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка и в районах Розниковки и Закотного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподгородное, Родинское, Васильевка, Котлино и сторону населенных пунктов Свободное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 17 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Волшебное, Горькое и Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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