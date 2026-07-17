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Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1605-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 июля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года
Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 249 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил восемь ракет, совершил 85 авиационных ударов, сбросив 265 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9920 дронов-камикадзе и осуществил 3110 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 31 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты нанесли один авиаудар, сбросив две управляемые авиабомбы, совершили 65 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 19 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое, Кутьковка, Домашнее, Казачья Лопань, Гоптовка, Радьковка, Вильча и Березники.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Купянском направлении сегодня враг совершил три штурма позиций Сил обороны в районе Колесниковки и в сторону населенных пунктов Купянск-Узловой и Новоплатоновка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Лиманском направлении противник десять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Новомихайловка и в сторону населенных пунктов Лиман, Диброва и Озерное.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал 23 раза в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка, Пискуновка, Николаевка и в районах Розниковки и Закотного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну атаку в сторону Тихоновки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Степановка и в сторону Долгой Балки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Новоподгородное, Родинское, Васильевка, Котлино и сторону населенных пунктов Свободное, Новый Донбасс, Мирное, Сергеевка, Кучеров Яр.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 17 атак в сторону населенных пунктов Косовцево, Верхняя Терса, Цветково, Волшебное, Горькое и Воздвижовка.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Ореховском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших защитников в районах Белогорья, Щербаков, Малых Щербаков и в сторону Новоандреевки и Приморского.

Фото 27 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 28 — Карта боевых действий в Украине на 17 июля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько