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Потери врага по состоянию на 18 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 420 россиян
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 420 россиян

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1606 сутки полномасштабной войны составляют 1 427 410 человек.

Потери России в войне на 18 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:

  • личного состава – около 1 427 410 (+1 420) человек,
  • танков – 12 151 (+3) ед.боевых бронированных машин – 24 956 (+10) ед.
  • артиллерийских систем – 46 169 (+85) ед.
  • РСЗО – 1 946 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 502 (+6) ед.
  • самолетов – 438 (+1) ед.
  • вертолетов – 354 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов – 1943 (+11) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) ед.
  • крылатые ракеты – 4 914 (+5) ед.
  • корабли/катера – 34 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 121 742 (+526) ед.
  • специальная техника – 4428 (+4) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 18 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 18 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко