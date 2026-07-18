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Потери врага по состоянию на 18 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1606 сутки полномасштабной войны составляют 1 427 410 человек.
Потери России в войне на 18 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:
- личного состава – около 1 427 410 (+1 420) человек,
- танков – 12 151 (+3) ед.боевых бронированных машин – 24 956 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 46 169 (+85) ед.
- РСЗО – 1 946 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 502 (+6) ед.
- самолетов – 438 (+1) ед.
- вертолетов – 354 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1943 (+11) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) ед.
- крылатые ракеты – 4 914 (+5) ед.
- корабли/катера – 34 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 121 742 (+526) ед.
- специальная техника – 4428 (+4) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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