Потери врага по состоянию на 18 июля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1420 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1606 сутки полномасштабной войны составляют 1 427 410 человек.

Потери России в войне на 18 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 18 июля потеряла:

личного состава – около 1 427 410 (+1 420) человек,

танков – 12 151 (+3) ед.боевых бронированных машин – 24 956 (+10) ед.

артиллерийских систем – 46 169 (+85) ед.

РСЗО – 1 946 (+3) ед.

средства ПВО – 1 502 (+6) ед.

самолетов – 438 (+1) ед.

вертолетов – 354 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов – 1943 (+11) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) ед.

крылатые ракеты – 4 914 (+5) ед.

корабли/катера – 34 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 121 742 (+526) ед.

специальная техника – 4428 (+4) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 18 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбита/подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 и 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дрона других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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