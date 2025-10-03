Запланована подія 2

Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

19-та Customer Experience Conference
26 вересня у Києві відбулася 19-та Customer Experience Conference – єдина кросгалузева подія в Україні, яка обʼєднала бізнес-лідерів та експертів у сфері клієнтського досвіду.

Фото 2 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Цьогорічний лейтмотив "Система для прибутку" став відповіддю на ключовий виклик для компаній: як зробити клієнтський досвід не разовою ініціативою, а операційною системою, яка стабільно впливає на прибуток, репутацію та розвиток бізнесу.

У конференції взяли участь офлайн та онлайн 500 топменеджерів, керівників команд і експертів із різних галузей, які прагнуть створювати ефективні стандарти сервісу.

У вітальному слові засновниця KA Group Альона Жупікова підкреслила, що клієнтський досвід завжди означає початок нового етапу розвитку:

"Змінюється клієнт, змінюється контекст, змінюються технології. CX – це живий організм і завдання бізнесу – зрозуміти, як він працює, та вчасно реагувати".

Вона наголосила, що саме дослідження даних, мовна аналітика та впровадження AI-рішень допомагають передбачати потреби клієнтів та створювати продукти майбутнього.

Фото 3 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Від стратегії до вимірювань

Олена Цисар, міжнародна експертка зі стратегічного розвитку СХ представила модель зрілості клієнтського досвіду, яку описала як "мозаїку" трьох елементів: мотивації, організації та культури.

"Наша головна мета – повернути в бізнес голос клієнта. CX – це не лише стандарти чи робота зі скаргами. Це про людяність та повагу до шляху кожного клієнта та співробітника", – підкреслила вона.

Фото 4 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Продовжив тему Кирило Єжов, директор з розвитку бізнесу Kantar Україна. Він наголосив, що без чітких метрик і відповідальності клієнтський досвід залишається лише гарною ідеєю:

"82% CEO у світі вважають клієнтський досвід фактором зростання. Але справжній результат з’являється лише тоді, коли компанія може не тільки слухати клієнта, а швидко діяти на основі даних".

Він представив підхід, що поєднує X-Data (емоції та досвід клієнтів) та O-Data (операційні показники), наголосивши на важливості узгодженості процесів, ролей і культури у створенні системи CX-менеджменту.

Фото 5 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Приклади змін: від банку до суперпреміального бренду

Юлія Мороз, директорка департаменту продажів Ощадбанку, поділилася досвідом масштабної трансформації сервісу. Завдяки автоматизації та мультиканальним сервісам понад 70% звернень клієнтів сьогодні обробляються голосовим помічником.

"Клієнт – це точка відліку всіх змін. Тільки коли CX працює як командна система, клієнт отримує швидкий та безшовний сервіс", – зазначила вона.

Щороку Ощадбанк опрацьовує 400 тисяч звернень та залишається єдиним банком, який має мобільні відділення навіть на прифронтових територіях.

Фото 6 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Продовжив цю тему Олександр Котолуп, засновник Figaro Catering. Він зосередився на важливості емоцій у сервісі: "WOW-ефект – це емоція подиву і радості, яка приносить гроші, повторних клієнтів і високу лояльність. Емоції працюють, і їх потрібно режисувати так само, як це робить індустрія моди".

Фото 7 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Ігор Блистів, директор із маркетингу та інновацій компанії Kormotech, розповів, як робота з трьома ключовими аудиторіями – ветеринарами, заводчиками та кінцевими споживачами – дала змогу побудувати цілу екосистему бренду Optimeal, яка зміцнила позиції на ринку. "Дивіться на клієнта в масштабі всієї екосистеми. Створюйте довготривалі ініціативи, які стають пазлами чогось більшого", – підкреслив Ігор Блистів.

Фото 8 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Journey management у дії

Олег Косс, засновник Lanka.CX, акцентував увагу на динамічних картах клієнтських шляхів. Він пояснив, що journey management має бути живим інструментом, інтегрованим у щоденну роботу команд. За міжнародними дослідженнями, впровадження такого підходу дає:

  • +37% зростання задоволеності клієнтів, 
  • +15% додаткових продажів, 
  • +18% покращення утримання клієнтів.

"Складним сервісам потрібен диригент. Journey management синхронізує команди та допомагає фокусуватися на спільному результаті", – зазначив експерт.

Фото 9 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Простота як стратегія

Микола Чумак, співзасновник та CEO компанії IDNT, завершив змістовну частину виступів темою простоти у сервісах та продуктах. "Простота – це не мінімалізм. Це стратегічне очищення від зайвого, яке дозволяє клієнтам взаємодіяти з компанією швидко та зрозуміло", – пояснив Микола Чумак.

Він виокремив п’ять принципів простоти: емпатія, розуміння складності, фокус, людська мова та привабливий дизайн.

Фото 10 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

СХ на базі даних

Панельна дискусія "Системний CX на базі даних" обʼєднала експертів компаній із Minimal, Uklon, Ajax Systems, Colobridge та агенції Banda. Вони говорили про те, як поєднати аналітику та креатив, щоб дані не лише фіксували результат, а й допомагали створювати кращий досвід для клієнтів.

Володимир Бражник, маркетинг-директор Minimal: дані – це основа прийняття рішень.

Марія Цвид, менеджерка продукту та аналітикиня-стратег Colobridgе: аналітика вказує напрямок і допомагає створювати релевантні меседжі.

Микола Уманець, керівник з розвитку клієнтського досвіду Uklon: метрики мають базуватися на реальних потребах, інакше вони залишаться цифрами без реального впливу.

Марія Невзорова, директор з технічної підтримки, сервісу і ремонту Ajax Systems: поділилася досвідом масштабування служби підтримки без втрати персоналізованого підходу до клієнтів.

Фото 11 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Голос клієнта та інновації

Друга панельна дискусія зібрала представників Dnipro-M, ДІЛА, WOG, NovaIT та Revisior. Вони обговорювали, як інтегрувати голос клієнта у продуктову стратегію та створити культуру швидкого зворотного звʼязку.

Владислав Жиліховський, Dnipro-M, підкреслив, що мовна аналітика дозволяє бізнесу чути клієнта в режимі реального часу та отримувати інсайти, які змінюють якість сервісу та швидкість ухвалення рішень.

Ірина Дергачова, ДІЛА, додала: "Мовна аналітика мінімізує маніпуляції, бо ґрунтується на справжніх голосах клієнтів, а не на припущеннях.

Також серед ключивих тез – технологічний підхід від Олега Кушіля, WOG та Дмитра Романюка, NovaIT.  Вони розповіли, як сучасні алгоритми допомагають швидко аналізувати тисячі клієнтських розмов і виявляти проблеми ще до того, як вони стануть критичними.

Експерти зійшлися на думці, що компанії, які швидко тестують ідеї зворотній зв’язок, стають більш стійкими до змін ринку та здатні запускати нові сервіси швидше за конкурентів.

Фото 12 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Практика: СХ як чемпіонська стратегія

Щоб не лише почути ідеї, а й відчути їхню дію, учасники взяли участь у воркшопі Марини Березюк, бізнес-психологині та експертки з сервісу. В основі підходу лежить розуміння сервісу як взаємопов’язаної структури, де кожен елемент впливає на інший. Працюючи в командах, учасники моделювали власні системи клієнтського досвіду, фокусуючись на чотирьох ключових складових: люди, процеси, моніторинг і мотивація. Ця практика показала, як навіть невеликі зміни в одному елементі здатні трансформувати всю систему.

Фото 13 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference
Фото 14 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Інсайти учасників

Завершення конференції стало своєрідним підсумком у форматі спільної рефлексії. Учасники ділилися власними відкриттями та ключовими ідеями, які забирають із собою у роботу. Роман Орлов, Крон: "До конференції мені здавалося, що клієнтський досвід це лише опитування та зміни. Тепер я бачу, що це цілісна система, де всі інструменти працюють разом".

Руслана Харук, EverHelp: "Вражаючий клієнтський досвід неможливий без якісного досвіду співробітників. Це фундамент успіху".

Дмитро Пашко, маркетинговий консультант: "Клієнтський досвід стає головною валютою бізнесу. Маркетингові департаменти трансформуються у CX-маркетинг, який глибоко вивчає поведінку клієнтів та стає точкою змін всередині компанії".

Фото 15 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference
Фото 16 — Як клієнтський досвід перетворюється на систему: головні інсайти 19-ї Customer Experience Conference

Партнери

Генеральний партнер: Ощадбанк. Офіційні партнери: Kormotech, Colobridge та Linkos Group. Завдяки підтримці партнерів учасники змогли обмінятися досвідом та дізнатися про сучасні рішення у технологіях, харчовій індустрії та цифрових сервісах.

Висновок

Customer Experience Conference залишила нові знання, партнерства та інсайти, які допоможуть українським компаніям створювати системний, прозорий та прибутковий бізнес, що розвивається через клієнтів.

Календар подій KA Group: https://kagroup.ua/#kalendar

Контакти: [email protected]

KA Group – kagroup.ua