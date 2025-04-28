Януковича приговорили до 15 років позбавлення волі

Колишньому президенту-утікачу Віктору Януковичу призначили 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення людей через кордон та підбурювання до дезертирства.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року Янукович у змові з колишнім начальником своєї Служби безпеки та представниками РФ незаконно перелетів через кордон й організував переправлення щонайменше 20 людей зі свого близького оточення та військовослужбовців Управління державної охорони.

Для цього їх вивезли з Донецької області трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням російського льотчика в напрямку російського військового аеродрому у місті Єйськ, потім до Анапи, а звідти — на військово-транспортному літаку до аеродрому "Гвардійське" на території Криму.

Там Янукович підбурив до дезертирства військовослужбовців УДО, які охороняли його. Зрештою, він і частина охоронці виїхали судном із Севастополя до Росії.

За це колишнього президента заочно приговорили до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 Кримінального кодексу України).

Крім нього, вирок отримав й колишній заступник начальника УДО України. Йому присудили 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон України та дезертирство.

Зазначимо при цьому, що проти Януковича в Україні ще у січні 2019 року було винесено обвинувальний вирок у справі про державну зраду та підтримку Росії у веденні агресивної війни: експрезиденту дали 13 років тюрми. В жовтні 2020 року це рішення підтвердив Київський апеляційний суд, а у грудні 2021 року - Верховний суд.

Крім того, Янукович заочно заарештований Україною у справі про вбивства людей на Майдані в 2014 році та у згаданій вище справі про дезертирство. У червні 2022 року також було завершено розслідування справи проти експрезидента щодо захоплення ним державної влади: у ній до Януковича застосовано аналогічний запобіжний захід.