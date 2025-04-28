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Януковича приговорили к 15 годам лишения свободы

Бывший президент получил второй приговор в украинском суде:
Бывший президент получил второй приговор в украинском суде: / Офис Генерального прокуроры Украины

Бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу назначили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки людей через границу и подстрекательство к дезертирству.

Об этом  сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 23 февраля 2014 года Янукович в сговоре с бывшим начальником своей Службы безопасности и представителями РФ незаконно перелетел через границу и организовал переправку не менее 20 человек из близкого окружения и военнослужащих Управления государственной охраны.

Для этого их вывезли из Донецкой области тремя российскими военными вертолетами под управлением российского летчика в направлении российского военного аэродрома в городе Ейск, затем в Анапу, а оттуда — на военно-транспортном самолете к аэродрому "Гвардейское" на территории Крыма.

Там Янукович подстрекал к дезертирству охранявших его военнослужащих УГО. В конце концов он и часть охранники выехали судном из Севастополя в Россию.

За это бывшего президента заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки людей через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Кроме него приговор получил и бывший заместитель начальника УГО Украины. Ему присудили 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки людей через государственную границу Украины и дезертирство.

Отметим, что против Януковича в Украине еще в январе 2019 года был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене и поддержке России в ведении агрессивной войны: экс-президенту дали 13 лет тюрьмы. В октябре 2020 года это решение подтвердил Киевский апелляционный суд, а в декабре 2021 года – Верховный суд.

Кроме того, Янукович заочно арестован Украиной по делу об убийствах людей на Майдане в 2014 году и в вышеупомянутом деле о дезертирстве. В июне 2022 года также было завершено расследование дела против экс-президента по захвату им государственной власти: в нем к Януковичу применена аналогичная мера пресечения.

Автор:
Светлана Манько