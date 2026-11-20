У 2026 році термін, за який сукупні витрати на оренду однокімнатної квартири зрівняються з її вартістю придбання, в українських містах становить від 8 до 19 років. Найшвидше цей період минає у Запоріжжі, а найдовше – у Чернігові.

Про це Dilo повідомляє з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Де квартиру вигідніше купити, ніж орендувати

За підрахунками OLX Нерухомість, найкоротший період між витратами на оренду та вартістю придбання однокімнатної квартири зафіксували у п'яти містах. Лідером рейтингу стало Запоріжжя, де для досягнення вартості купівлі житла знадобиться близько восьми років орендних платежів.

Показники п'ятірки міст із найкоротшим терміном такі:

Запоріжжя – оренда становить 7 тис. грн на місяць, медіанна ціна купівлі квартири – 698 тис. грн. Орієнтовний термін – 8 років.

Івано-Франківськ – оренда коштує 22 тис. грн, придбання житла – 2,5 млн грн. Термін – 9 років.

Харків – місячна оренда становить 9 тис. грн, купівля – 1,1 млн грн.

Дніпро – орендувати квартиру можна за 12 тис. грн, а придбати – за 1,5 млн грн.

Ужгород – медіанна вартість оренди сягає 32 тис. грн, тоді як купівля квартири коштує близько 3,8 млн грн.

У Харкові, Дніпрі та Ужгороді період порівняння витрат становить близько 10 років.

Юлія Козар, бренд-менеджерка категорії OLX Нерухомість, пояснює, що подібні показники у містах із різною економічною та безпековою ситуацією не обов'язково свідчать про однакові ринкові тенденції.

Зокрема, у Харкові та Запоріжжі попит на житло знижується, тоді як кількість пропозицій зростає. Це створює передумови для здешевлення як оренди, так і квартир на продаж. В Ужгороді та Івано-Франківську ситуація протилежна: скорочення пропозиції та підвищений попит сприяють зростанню цін.

За словами експертки, співвідношення вартості придбання та оренди залежить від темпів зміни обох показників. Тому однаковий термін окупності в різних містах може бути випадковим збігом, а не закономірністю.

У яких містах оренда зрівняється з купівлею за 11-14 років

До наступної групи увійшли міста, де сукупні витрати на оренду однокімнатної квартири досягнуть її медіанної вартості придбання приблизно за 11-14 років.

Найкоротший термін у цій категорії – 11 років – зафіксували у Хмельницькому та Миколаєві. У першому місті оренда обходиться в середньому у 15 тис. грн на місяць, а квартира коштує близько 2 млн грн. У Миколаєві відповідні показники становлять 7 тис. грн та 940 тис. грн.

Ще три міста демонструють термін у 12 років:

Луцьк – оренда 18 тис. грн, купівля 2,7 млн грн.

Львів – оренда 25 тис. грн, купівля 3,5 млн грн.

Черкаси – оренда 15 тис. грн, купівля 2,2 млн грн.

У Вінниці, Полтаві, Тернополі та Херсоні цей показник становить близько 13 років.

Зокрема, у Вінниці медіанна оренда однокімнатної квартири коштує 17 тис. грн, а придбання – 2,7 млн грн. У Полтаві ціни становлять відповідно 12 тис. грн та 1,9 млн грн, у Тернополі – 16 тис. грн та 2,5 млн грн. У Херсоні оренда обходиться у 4 тис. грн, а купівля житла – у 606 тис. грн.

Ще три обласні центри мають орієнтовний термін порівняння витрат у 14 років. Це Кропивницький, Суми та Чернівці.

У Кропивницькому місячна оренда становить 9 тис. грн, а медіанна вартість квартири – 1,5 млн грн. У Сумах відповідні показники сягають 6 тис. грн та 1 млн грн. У Чернівцях орендувати однокімнатне житло можна за 16 тис. грн, а придбати – приблизно за 2,7 млн грн.

Київ, Одеса та Чернігів: де чекати на купівлю доведеться найдовше

Найдовший період між витратами на оренду та придбання житла спостерігається у п'яти містах: Рівному, Житомирі, Києві, Одесі та Чернігові.

У Рівному та Житомирі сукупні витрати на оренду зрівняються з вартістю квартири приблизно через 16 років. У першому місті медіанна місячна оренда становить 13 тис. грн, а купівля житла – 2,5 млн грн. У Житомирі ці показники дорівнюють 12 тис. грн та 2,3 млн грн.

У Києві цей термін сягає 17 років. Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становить 15 тис. грн на місяць, а придбання – близько 3,1 млн грн.

Аналогічна ситуація в Одесі: за оренду доведеться платити в середньому 11 тис. грн щомісяця, тоді як квартира коштує близько 2,2 млн грн. Для порівняння сукупних витрат знадобиться також 17 років.

Юлія Козар зазначає, що Київ та Одеса традиційно мають вищу вартість придбання нерухомості через чисельність населення, концентрацію робочих місць та інвестиційну привабливість. Водночас зниження орендних ставок порівняно з жовтнем минулого року може бути тимчасовим явищем, зумовленим безпековими ризиками.

Найдовший термін у дослідженні зафіксували в Чернігові. За медіанної орендної плати 7 тис. грн на місяць та вартості придбання квартири близько 1,6 млн грн для порівняння витрат знадобиться 19 років.

Як змінився термін окупності квартир за рік

Аналітики OLX Нерухомість також порівняли результати 2026 року з торішніми показниками у великих містах України.

Найбільш стабільною ситуація залишилася у Львові та Києві: термін, за який витрати на оренду зрівнюються з вартістю придбання житла, не змінився.

Натомість найбільші коливання відбулися у східних містах. У Харкові цей період скоротився з 15 років у 2025 році до 10 років у 2026-му. У Запоріжжі показник зменшився з 11 до 8 років.

Менші зміни зафіксували в інших містах:

у Дніпрі термін порівняння витрат збільшився на один рік;

в Одесі – на два роки;

в Ужгороді – скоротився на два роки.

Таким чином, результати дослідження демонструють суттєві відмінності між регіональними ринками нерухомості. У містах із нижчою вартістю житла придбання квартири може бути фінансово доцільним уже за кілька років оренди. Натомість у Києві, Одесі та Чернігові шлях від орендних платежів до суми, необхідної для купівлі власного помешкання, залишається значно довшим.

Нагадаємо, на Закарпатті ціни на однокімнатні квартири вже піднялись на рівень столичної нерухомості.