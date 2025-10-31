Запрацювала цифрова платформа Blaho for Communities від Епіцентру та Itera

У жовтні офіційно запрацювала цифрова платформа Blaho for Communities створена компанією “Епіцентр” спільно з Itera та Itera Україна. Її мета — змінити підхід до фінансування гуманітарних ініціатив і проєктів відбудови в Україні.

Замість традиційних моделей, де частина донорських коштів витрачається на адміністративні витрати, Blaho забезпечує повну прозорість: кожен внесок надходить безпосередньо на реалізацію проєкту. Це дозволяє міжнародним партнерам купувати українські товари й послуги, підтримуючи економіку країни.

У жовтні команда Епіцентру представила платформу Blaho4Communities під час Тижня інновацій в Осло (Oslo Innovation Week). Подія відбулася за підтримки партнерів — Itera та Норвезько-української торговельної палати (NUCC).

Під час панелі "Реальний вплив в Україні: інновації на полі бою та за його межами", де виступила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К", платформа викликала значний інтерес серед міжнародної спільноти. "Інновації можуть стати рушієм відновлення України — громада за громадою", — зазначили організатори та учасники. Blaho for Communities напряму з’єднує глобальних донорів із перевіреними місцевими проєктами в Україні — від відновлення шкіл і лікарень до розвитку енергетичної та соціальної інфраструктури.

"Blaho зосереджена на малих містах і громадах, де допомога відчувається найсильніше. Це сучасне IT-рішення, яке робить внесок кожного реальним — від ремонту школи до створення центрів життєстійкості", — розповіла Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К".

Платформа продовжує логіку програми "Благо", за якою під час війни донори оплачували сертифікати на товари для постраждалих українців. Цю модель уже використовували IOM, UN Women, Norwegian Refugee Council та інші міжнародні організації, забезпечивши допомогу десяткам тисяч людей.

Blaho for Communities була вперше презентована у липні 2025 року на Конференції з відновлення України в Римі, а нині відкрита для всіх громад. У тестовому періоді відпрацьовано реальні запити — зокрема, на Хмельниччині щодо відновлення соціальної інфраструктури. Уже надходять заявки з Миколаївської, Харківської, Одеської, Сумської, Київської, Донецької та Запорізької областей. Кожен проєкт проходить кілька рівнів перевірки — від автоматичного аналізу до погодження місцевими органами влади та експертної оцінки партнерів, зокрема Клубу мерів України. Платформа відкрита для всіх громад, які прагнуть подати свої ініціативи та отримати підтримку з повною прозорістю й цифровим відстеженням результатів.

"Епіцентр" — провідна українська група компаній, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", виробництво керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation та деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

Itera — скандинавська IT-компанія, що працює у восьми країнах, включно з Україною, спеціалізується на цифрових рішеннях і сталих технологічних трансформаціях.