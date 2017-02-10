Бизнес переходит от конкуренции к кооперации — управляющий партнер Deloitte

Андрей Булах, управляющий партнер компании "Делойт" в Украине, рассказал журналу "ТОП-100. Крупнейшие компании сферы услуг" о глобальной трансформации бизнеса и месте Украины в этом процессе.

Тема устойчивого развития ― это модный тренд или долгосрочная тенденция?

Я бы сказал, что это эволюция. Эволюция капитализма. Бизнес исторически создавался и работал во имя максимизации прибыли акционеров/собственников. Прибыль как конечная цель провоцирует поведение по формуле "на войне все средства хороши", что приводит к нещадной эксплуатации человеческих и природных ресурсов. За последние 100 лет дикого капитализма мы нанесли экологии такой ощутимый урон, который невозможно игнорировать. Кроме того, когда заработано уже достаточно, неизбежно возникает вопрос: а в чем же, собственно, миссия бизнеса?

Все больше компаний, в том числе в Украине, рассуждают: может, хватит смотреть себе под ноги и в свой финансовый отчет в строчку "прибыль", а поднять голову? И тут открывается, что акционеры не единственные стейкхолдеры: есть поставщики, клиенты, местные общины, государство и т.д., на которые бизнес влияет, а значит, несет за них ответственность. Поэтому зрелые бизнесы ищут баланс между финансовой успешностью и созданием ценности для общества.

Следующим этапом развития будет бизнес, работающий не ради прибыли, а ради высшей цели. Рано или поздно бизнес воплотит потребность человека в поиске смысла жизни через миссию и смысл существования компании. Уже сегодня есть такие примеры, а в дальнейшем их количество будет лишь расти.

Это ведь может противоречить задаче по максимизации прибыли?

Наоборот, я убежден, что в такой ситуации прибыль будет больше, нежели когда прибыль является основной целью. Я твердо убежден, что лучшей мотивацией является самомотивация, а не внешние стимулы в виде комбинации кнута и пряника. Сложно представить, чтобы сотрудники компании просыпались с мыслью помочь собственнику заработать. А вот когда людям становится интересно, когда их вдохновляют цели компании ― это совсем другая история.

Они спасают мир?

Спасают мир, но при этом финансовые результаты компании улучшаются.

Ведь спасение ― это решение чьей-то проблемы, удовлетворение потребностей. Как говорится, решишь проблему миллионов ― станешь миллионером.

Насколько это применимо к Украине?

Общаясь с собственниками бизнесов, я задавал им такой вопрос. Большинство из них относится к первому поколению предпринимателей, заработавшему свои деньги. Было бы наивно ожидать, что они пройдут все стадии ― от дикого до социально ориентированного капитализма. Мы только в начале этого пути. Может быть, третье поколение задумается о том, чтобы двигаться дальше. Я оптимист и считаю, что общемировые тренды позволят нам быстрее пройти этот путь. Доступность информации и открытость границ настолько повысили скорость распространения идей, что мы не сможем идти против течения: либо будем плыть со всеми, либо утонем.

Как могут взаимодействовать бизнесы разного масштаба?

Они могут прекрасно дополнять друг друга. Силой малого бизнеса является вовлеченность людей. В этом крупный бизнес уступает ему: как правило, это несколько тысяч или даже десятки тысяч человек, работающих в компании без чувства сопричастности и ответственности за нее.

При этом крупный бизнес обладает колоссальными ресурсами: экспертизой, технологиями, процессами, людьми, финансами, в конце концов. А это значит, что у него есть все возможности влиять. У нас сейчас идет обсуждение разных программ развития регионов. Мы считаем, что нельзя поменять страну сверху вниз, без изменений на уровне местных общин. Идея в том, чтобы крупный бизнес, присутствующий в том или ином регионе, объединил вокруг себя МСБ для решения социальных вопросов местной общины.

В этой концепции малый бизнес обслуживает крупный?

Нет, в конечном итоге общаются не бизнес с бизнесом, а люди, единомышленники. Речь идет о синергии (объединяющей ресурсы крупного бизнеса и идеи, вовлеченность и гибкость малого бизнеса), которая может дать эффект, в разы превышающий результат от усилий каждого отдельно.

Бизнес переходит от конкуренции к coopetition (соореration + competition). Приходит понимание: вместо того чтобы конкурировать и делить пирог, мы можем совместными усилиями его увеличивать. Это синергия, которая выгодна всем.

Какая роль в создании такого кластера отводится государству? Кто должен задавать вектор развития региона?

До 2014 года я не думал о функциях государства, только о проблемах конкретного клиента. Когда задумался, то первая мысль была: конечно же, это государство должно сформулировать экономическую стратегию страны. И, знаете, я два года заблуждался.

Что мы понимаем под государством? Власть имущих? Это даже не объединение людей, а случайным образом собранная группа индивидуумов. Государство может создавать стимулирующие условия, но без инициативы у людей на местах ничего из этого не выйдет. Это как если бы я пришел в чужой дом и сказал: "С завтрашнего дня вы будете счастливы!". Как думаете, будут? Счастье ― оно же внутри формируется. И зачастую мало зависит от внешних факторов и стимулов.

Обмен знаниями может быть полезен?

Может. Мне понравилась концепция, применимая для малого и среднего бизнеса: собираются пять управляющих, и они друг для друга выступают коучами. Но у нас такая идея может и не заработать, ведь мы еще не побороли десятилетиями культивированную закрытость и недоверие друг к другу. Люди становятся все более открытыми в соцсетях, но не по отношению к своему бизнесу. А в концепции взаимного коучинга каждый участник должен транспарентно показывать свой бизнес, рассказывать о нем. Это как в работе с психиатром: если ты не откровенен, то не получишь качественной обратной связи. Должна быть готовность обмениваться как успешным опытом, так и неудачами, тогда будет результат.

Что может стать драйвером трансформации в Украине?

Оборот нашей фирмы в Украине ― менее $20 млн, а в небольшой Бельгии ― более 300 млн евро. Наш потенциал роста ― не в разы, а в десятки раз. Важно понимать, почему мы оказались в ситуации нереализованного потенциала. После развала СССР начался этап первичного накопления капитала в борьбе за госактивы, потом новоиспеченные бизнесмены занимались только одним: защищали то, что забрали, а также паразитировали на природных ресурсах и государственных активах. Тем временем в Бельгии предприниматели инвестировали в развитие технологий и оптимизацию бизнес-процессов.

Ни государство, ни крупный бизнес не могут заставить людей изменить свою жизнь, если они сами этого не хотят

У нас многие финансовые группы настолько недоинвестировали в персонал и технологии, что сейчас, если убрать все барьеры и позволить иностранному капиталу хлынуть в страну, этой волной смоет наш большой бизнес, потому что он неконкурентоспособен. Останутся только те ростки, которые за последние 5-7 лет появились на почве глобальных идей, а также бизнесы, сумевшие перерасти стадию дикого капитализма. Их не очень много, но "огоньки" зажигаются, и я надеюсь, что трансформации у представителей среднего и крупного бизнеса будут происходить быстрее. А вместе с ними и трансформация нашей страны. Лично я в это очень верю, и наша компания будет всячески этому способствовать.