ЕС на развилке целостности — пан или пропал!

Уже целое десятилетие, начиная с мая 2010 года, Европейский Союз тонет в долговом кризисе и не может окончательно его победить. Весь мир уже наслышан о долговых проблемах Греции, о финансовых проблемах в Италии и Испании. Многим кажется, что у этой проблемы нет "конца и края". Из-за долгов европейская экономика в темпах своего роста значительно отстает от других регионов мира, в том числе и от США.

На этом фоне многие давно говорят о том, что ЕС в будущем может развалиться. Хотя не многие знают, что в экономическом плане, Европейская экономика в целом более сбалансированная и самодостаточная по сравнению с другими регионами мира. У Европы нет огромного дефицита торгового баланса как у США, напротив, Еврозона имеет положительное сальдо торгового баланса: например в 2019 году оно составило 250 млрд евро.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В Европе развито и производство, и сфера услуг, и финансовый сектор. То есть история, когда производство находится в Китае, а капитал и потребитель в США, от чего возникают структурные перекосы в экономике, не совсем про Европу. Европа, образно говоря, сама кормит себя, и у нее нет больших структурных дисбалансов с внешней стороны, если смотреть на Еврозону в целом.

Все европейские проблемы связаны с внутренними дисбалансами. Северные богатые страны много производят, за счет чего обладают большими финансовыми накоплениями, которые они выдают в долг слабым южным странам, которые покупают товары северян и во многом живут в долг. Из-за этого в Европе и существует долговая проблема, поскольку она является отражением структурных дисбалансов внутри самого ЕС.

В этом плане ЕС мало чем отличается от других крупных экономик мира. Ведь везде есть слабые и сильные страны или регионы. Например, в США есть слабые и бедные штаты, такие как Алабама, Арканзас или Теннеси. Если условно выделить их финансовое состояние в отдельную страну, они мало чем будут отличаться от Греции. Будь они в тех же условиях, что и Греция, они также бы копили бы долги.

Но в США есть федеральное правительство, которое перераспределяет ресурсы между всеми, а потому богатые штаты за счет этого всегда де-факто датируют бедные штаты. За счет этого внутренние дисбалансы внутри страны сглаживаются. При этом жители богатого Нью-Йорка или Калифорнии не говорят о том, что они кормят жителей бедной Миссисипи. У Америки общий "кошелек", он стерилизует внутренние дисбалансы.

В Европе все не так как в США. ЕС не единое государство, и у всех стран отдельные "кошельки". Нет сильной центральной власти, поскольку значительная часть полномочий находится у самих государств. Любое важное решение не может быть принято властями ЕС самостоятельно, а требует одобрения всеми странами участницами, в том числе и виде ратификации решения в парламентах всех стран. А поэтому центральная власть не может выступить как правительство США и стерилизовать проблему внутренних дисбалансов в Европе.

Еще в 2010 году, с появлением долгового кризиса в Греции, в Европе была идея по созданию единого долга ЕС. Если бы тогда ЕС реализовал эту идею, то долговой кризис не получил бы развития. Потому что европейские долги — это в основном внутренние долги. Если долг Греции размыть на всех, то в этом случае и отдавать их будут все, по сути сами себе. Но в такой конструкции богатые северяне будут датировать бедных южан. Поэтому богатые были против этого, а идея с единым долгом не была реализована. Европа не может разрешить эту проблему до сих пор.

Но все движется и меняется. Коронавирусный кризис своими проблемами поставил Европе ультиматум, при котором ЕС должен либо еще более интегрироваться, либо этот Союз действительно развалится. Ведь Южные страны из-за кризиса окажутся в тяжелой экономической ситуации. Проблема долгов вновь будет больно бить по их "кошельку", и естественно, они будут недовольны своими богатыми соседями. От чего на предстоящих выборах во все властные структуры будут массово побеждать так называемые "евроскептики", которые и развалят ЕС.

Корона-кризис заставил две крупнейшие экономики Европы — Германию и Францию осознать положение ЕС, госпожа Меркель с Макроном предложили план по восстановлению экономики ЕС, который приняла Еврокомиссия на 750 млрд евро.

Читайте также: Европарламентарии требуют открыть внутренние границы ЕС

Важность этого заключается в том, что впервые за многие годы финансирование плана будет осуществляется всеми странами ЕС на паритетной основе, а заимствования будут происходить от имени самого Европейского Союза.

Если не вдаваться в подробности, то суть в том, что план предусматривает общий "кошелек" ЕС, без разделения на "твое" и "мое". Новый план Еврокомиссии создаёт предпосылки для создания единого долга ЕС. Такой подход может кардинально изменить всю финансовую обстановку в Европе. С единым "кошельком", больше не будет слабых стран, не будет дефолта Греции, поскольку ее долги растворятся как общие обязательства ЕС. Долговые бумаги Италии и Германии будут стоить одинаково, а долговой кризис в Европе закончится за счет более тесной финансовой интеграции в Европейском Союзе.

У этого плана, конечно же, есть противники в лице богатых северных стран, таких как Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция. Они все еще не хотят датировать бедные страны, и потенциально их позиция может помешать принятию этого плана. Однако самые крупные и влиятельные страны ЕС в лице Германии и Франции уже за этот план. Более того, они и предложили этот план Еврокомиссии, а поэтому шансы на принятие этого плана достаточно велики.

Конечно же, этот план если и будет принят, то все не произойдет быстро. Его еще нужно будет утвердить на саммите ЕС, затем парламенты европейских стран должны будут его ратифицировать. В ЕС еще будет много споров об этом плане, поэтому еще нет никаких гарантий того, что он будет принят.

Но если Европа примет концепцию, то Европейский Союз наконец-то решит свой долговой кризис и сделает огромный качественный рывок вперед по пути интеграции. Тогда ни о каком потенциальном развале ЕС уже не будет и речи. Общий "кошелек" объединит ЕС, Европа станет крепче и сильней. Если же этот план не примут, то ЕС действительно может развалиться.

Но судя по росту курса евро в последнее время, надежды на положительный исход достаточно велики. Для евро положительный исход будет очень позитивен. Без долговой проблемы в ЕС, евро, который падает в цене по отношению к доллару с 2008 года, напротив начнет расти по отношению к нему, тогда речь будет идти не о локальном росте на один раз, речь будет идти о большом многолетнем тренде роста.