FinTech и Lockdown: как украинский финтех может помочь малому и среднему бизнесу

Нынешний год оказался годом большого вызова всему миру: пандемия стала причиной разрыва многих экономических цепочек, которые выстраивались длительное время, а многие бизнесы — понесли огромные потери.

Особенно сильно от локдауна пострадали мелкие и средние предприятия, у которых нет большого запаса ресурсов, чтобы приостановить свою деятельность на несколько месяцев, но при этом продолжать выплачивать зарплаты сотрудникам, содержать помещения и офисы.

Если нам еще предстоит глобально оценить масштабы кризиса, который принес коронавирус миру, то на региональном уровне понятно одно: предприниматели будут вынуждены снова экономить и искать новые возможности "восстанавливать силы". Сейчас одна из задач для многих сопутствующих сфер, в том числе и финансовой — найти способы поддержать бизнес.

В частности, малых и средних предпринимателей, которые составляют 55% всего внутреннего валового продукта Украины и от развития и положения которых во многом будет зависеть то, насколько быстро мы все сможем выйти из коронакризиса.

Одним из важных инструментов выполнения этой задачи является финтех. Развитие этой отрасли, создание новых финтех-проектов и появление в нише новых мощных игроков — это путь к фундаментальным сдвигам в финансовой сфере и позитивный импульс для дальнейшего экономического развития в целом.

Парадоксальным является тот факт, что сама эпидемия подталкивает и ускоряет развитие финтеха. Нежелание людей подвергаться риску заражения COVID-19 привело к снижению использования наличных денег и росту бесконтактных платежей. Согласно исследованиям Национального банка Украины, европейский рынок цифровых платежей вырос почти на 10% по сравнению с 2019: до 802 млрд долларов.

Эксперты оценивают, что к 2023 году объем рынка превысит 1 млрд долларов. В Украине прослеживается аналогичный тренд. Количество операций с использованием платежных карт за первый квартал 2020 года выросло на 24,5% в сравнении с тем же периодом 2019. За время весеннего карантина украинцы вдвое меньше снимали наличку в банкоматах, а снятие наличных денег в кассах банков упало в 4,5 раза.

При этом мы наблюдаем, что цифровизация общества происходит с уклоном на удовлетворение нужд физических лиц, в то время как малый и средний бизнес не получает полного спектра финансовых услуг онлайн. Ситуация требует изменений. В первую очередь, необходимо глубоко изучить, как именно пандемия изменила жизнь предпринимателей и какие финансовые услуги в новых реалиях будут для них самыми актуальными.

То, что на поверхности, о чем думает бизнесмен во время кризиса, — об уменьшении своих костов. Финтех здесь может помочь, например, сэкономить на POS-терминале, дав предпринимателю доступ к опции "Tap to Phone". Эта функция дает возможность использовать обычное Android-устройство (свой смартфон или планшет) как терминал и по NFC-модулю получать оплату от клиентов.

На деле это выглядит как обычная бесконтактная оплата, только вместо терминала продавец использует смартфон. Технология поддерживает прием платежей с любых банковских карт и NFC-устройств: не только со смартфонов, но и со смарт-часов, NFC-колец и так далее. При этом предпринимателю не нужно покупать дорогой POS-терминал, стоимость которого может доходить до нескольких тысяч гривен.

К этому особенно чувствительны владельцы небольших сетей. Например, если у предпринимателя 10 точек продаж кофе, ему больше не нужно будет покупать 10 терминалов. Любого смартфона, который и так есть у каждого продавца точки, и установленного банковского приложения будет достаточно. Использовать эту технологию можно везде, где есть необходимость в бесконтактных платежах: торговцам, курьерам или таксистам.

Недавние исследования компании Visa показали, что 48% клиентов не хотят делать покупки в магазинах, где нет бесконтактной оплаты. При этом более 50% респондентов хотят оплачивать покупки с помощью опции "Tap to Phone", если точка продажи дает такую возможность.

Спрос от клиентов приведет к тому, что все больше и больше предпринимателей будут использовать "Tap to Phone" для расчетов. Более того, согласно тому же исследованию, 63% бизнесменов уже готовы воспользоваться этой опцией. Такая готовность объясняется двумя причинами. Первая, как я уже сказала, это возможность сэкономить деньги на оборудовании и софте. А вторая — скорость: технология "Tap to Phone" закрывает потребность бизнеса быстро и безопасно принимать бесконтактную оплату.

Кроме того, на помощь малому бизнесу уже сейчас приходят чат-боты с оплатой со смартфона через QR-коды. Особенно ценна эта опция в торговле или сервисе — например, в кофейнях, барах, на рынках, автомойках, СТО или в цветочных магазинах. Как результат — экономия времени, плюс возможность минимизировать физический контакт. Использование QR-кода тоже не требует от предпринимателя установки дополнительного оборудования. Продавцу необходимо лишь иметь смартфон и установленный мессенджер, а вот покупателю для использования QR даже мессенджер не обязателен, достаточно смартфона. Использование ботов и QR-кода — отличный способ расширить варианты способа оплаты, которые может использовать клиент.

Другая потребность предпринимателей: как можно больше времени уделять реальной работе. Бизнесмены не хотят тратить свои рабочие часы на бюрократию, встречи с представителями банка и бумажную волокиту, а предпочитают инвестировать их в собственный бизнес. "Время — деньги" — этот принцип не способна изменить ни одна эпидемия. Что может предложить финтех для выполнения этой задачи? Максимально перевести решение всех вопросов в онлайн. Например, предприниматель должен иметь возможность открыть счет в банке, не выходя из своего кабинета или офиса.

НБУ уже разрешил проводить подобную операцию с помощью электронного паспорта для физических лиц. Сделать это можно с помощью приложения "Дія", но для предпринимателей пока эта опция недоступна. Решить эту задачу в будущем, возможно, помогут методы удаленной верификации, которые развивают участники рынка при поддержке Национального Банка. Это значительно ускорит развитие финтеха и минимизирует количество встреч и ненужных кругов документооборота.

Также планируется, что в "Дію" будет интегрирован сервис "infoTAX", который существенно упростит для предпринимателей работу с налоговой. В этом сервисе будет реализовано предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в "два клика", оповещения о возникновении налогового долга. И это еще один шаг к экономии времени предпринимателя.

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Следующая потребность предпринимателя вытекает из предыдущей: бизнесмен хочет не только решать финансовые вопросы онлайн, а делать это удобно и просто. Для этого его необходимо обеспечить юзабельными приложениями с самыми разнообразными функциями: оплата налогов, перевод средств на свою персональную карту, предоставление доступа к управлению финансами своему бухгалтеру и так далее. Банкам в ближайшее будущее предстоит бороться за каждого клиента еще сильнее, постоянно совершенствуя и улучшая юзабилити интерфейсов своих приложений.

Обдумывая все вышеперечисленные потребности предпринимателей, можно с уверенностью сказать, что они за последние несколько лет значительно изменились. У бизнесменов появились новые запросы и задача украинского финтеха — их удовлетворить. Для этого нужно действовать уже сейчас и создавать тот технологический плацдарм, на который малый и средний бизнес сможет надежно опереться, трансформироваться и быстрее выйти из кризиса.