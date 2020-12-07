Елена Соседка: "Первая в Украине открытая финтех экосистема. Что это и зачем нужна?"

На днях мы объявили о выводе на рынок Concord Fintech Solutions. Это финтех экосистема или, другими словами, набор инструментов, позволяющий бизнесу оперативно создавать инновационные и финансовые продукты и услуги для потребителя с включением онлайн-платежей.

Мир меняется на глазах. Потребитель уже привык к платежным картам, онлайн-покупкам, беспроцентным краткосрочным кредитам, простоте оформления покупок в рассрочку. Активно развиваются искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, блокчейн, криптовалюта и другие хай-тек технологии.

Сервисы с их использованием нужно создавать уже сегодня-завтра. Для упрощения этой задачи мы сделали доступными такие инструменты как процессинг, биллинг, эквайринг и многие другие. Они позволяют создавать новые услуги для повышения лояльности потребителей.

Путь к созданию экосистемы был небыстрым. В 2012 году мы сестрой стали активно развивать ConcordBank — небольшой классический оффлайн-банк. В 2014-15 году в Украине начался "банкопад". Мы могли уйти с рынка либо перестроиться, адаптируясь к новым условиям. Выбрали второй путь.

Рынок менялся, менялись и мы. В 2016 году был создан независимый процессинговый центр Procard, который является важной составляющей экосистемы Concord Fintech Solutions.

Следующим шагом стало создание сервиса эквайринга ConcordPay. Мы увидели, что предпринимателям нужна дополнительная функциональность: кабинет, в котором видны транзакции, можно создавать инвойсы и решать другие задачи. Сейчас ConcordPay находится "под капотом" ConcordBank, а также обеспечивает платежи через ApplePay, GooglePay, позволяет проводить токенизацию и 3ds2.1. Работать с ConcordPay можно даже не будучи клиентом банка.

Для цифровизации ConcordBank и постоянного апдейта функциональности банка мы создали IT-компанию MustPay с более чем 100 программистами. Они уже разработали софт для работы с ApplePay и GooglePay, которые использует ряд украинских банков.

Далее мы столкнулись с необходимостью создания собственной биллинговой системы. Чтобы наши клиенты и конечные потребители могли осуществлять коммунальные платежи, оплачивать услуги мобильных операторов, страховки, проводить госплатежи и многое другое. Был создан агрегатор платежных сервисов MassPay, способный работать c любым банком или финтех-проектом.

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Дальше — больше. Мы увидели, что на рынке крайне мало цифровых банковских услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. В рамках экосистемы в партнерстве с компанией Neo.Pro весь 2020 год создавали цифровой банк — NeoBank. У него будет много функций, которые понравятся бизнесу. Для частных предпринимателей и юридических лиц он заработает уже 2021 года.

Кроме финансовых и IT-инструментов, в структуре экосистемы Concord Fintech Solutions также работает благотворительный фонд "ДоброДій", оказывающий помощь детям с тяжелыми заболеваниями, ветеранам Второй мировой и АТО, а также пожилым людям. Все 100% пожертвований идут непосредственно адресату, а ConcordBank оплачивает остальные затраты.

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Перечисленные компании являются базой экосистемы Concord Fintech Solutions. Это открытая бизнес-инфраструктура, платформа, которая готова предоставить целый спектр сервисов для игроков финтех-рынка из Украины и других стран.

Некоторые мои коллеги спрашивали меня: "А зачем делиться своими сервисами с конкурентами?". Ответ простой: "У нас нет конкурентов, поскольку мы — экосистема". К примеру, система Apple — закрытая, а есть Android, открытая. Многие банки идут по первому пути, мы же предпочли второй. Уверена, что он является наиболее выгодным для всех участников рынка.