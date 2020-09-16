Гривню ждет стабильность, но в этом есть возможности

В бюджете на 2021 год правительство Украины заложило курс, равный 29 грн за доллар и, насколько я понимаю, таковым он и будет. Поскольку власти страны по-своему понимают "рынок". Теперь, видимо, переменной единицей будет не курс гривни, а величина Золотовалютных Резервов страны.

Как показали валютные торги, в последние полтора месяца Национальный Банк де-факто работал в "одни ворота". НБУ в августе покупал валюту с рынка в периоды, когда гривня укреплялась, и тем сглаживал "растущее колебание" гривни.

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Но в то же время, в периоды, когда гривня слабела, НБУ предпочитал ничего не делать и не сглаживал "падающее колебание" гривни. За счет такой политики в августе Нацбанк выкупил валюты с рынка на 460 млн долларов, а интервенций по продаже валюты, по сути, не было. И только по достижении курсом отметки 28 грн за доллар, НБУ начал операции по продаже валюты.

Если бы политика регулятора была другая, при которой НБУ и покупал бы, и продавал валюту, то, возможно, гривня сегодня стоила бы дороже, и курс мог бы составлять 27 или 26 грн за доллар. Но мы имеем то, что имеем. Власть, на мой взгляд, перешла к ручному управлению курсом и сознательно привела его к обозначенной нею же цели.

Премьер министр Денис Шмыгаль заявлял, что в текущем году курс будет составлять 27-28 грн за доллар, а в следующем году он ожидает курс, равный 29 грн за доллар. При ручном управлении такое вполне возможно. Власть при желании может держать курс на заявленном уровне.

В этом году объем Золотовалютных Резервов страны увеличился на 4,5 млрд долларов при том, что гривня с начала года упала в цене. Это означает, что вся энергия по укреплению гривни трансформировалась в резервы, а не в силу гривни. Далее, независимо от других обстоятельств, видимо, вся энергия, которая будет направлена на укрепление гривни, так же будет трансформирована в ЗВР.

С другой стороны, финансовые власти страны с таким же успехом могут сдерживать и падение гривни, поскольку страна для этого имеет достаточный объем Золотовалютных Резервов. На данный момент их величина составляет 29 млрд долларов, что по нынешнему курсу превышает отметку в 800 млрд в гривневом эквиваленте. А эта цифра превышает денежную базу, которая в августе составляла 562 млрд грн, а значит, у властей страны есть достаточно ресурсов для ручного управления курсом. То есть обозначенные цели власть выполнить сможет.

Хорошо это или плохо, вопрос спорный. Но такая постановка вопроса, где будущий курс известен, дает инвесторам ответ на вопрос о том, какие ОВГЗ на сегодня лучше — гривневые или валютные. С такими настройками на ближайший год выгодней гривневые ОВГЗ с 10% доходностью. Ведь даже если вычесть из этой доходности потенциальное ослабление гривни в течение года на 3-4% до отметки 29 грн за доллар, то чистая доходность в пересчете на доллары в размере 6-7% годовых будет гораздо выше, чем доходность по валютным ОВГЗ, равная сегодня 2,5-3% годовых.

Что касается страхов о финансовой стабильности страны, то в данном вопросе на ближайшие пару лет больших рисков для держателей ОВГЗ не возникнет, даже несмотря на высокие показатели дефицита бюджета страны. Основой для этого служат заслуги прошлых лет, когда стране удалось довести величину своего государственного долга до уровня 50,3% от ВВП (на конец 2019 года). Для сравнения в 2016 году его величина составляла 81% от ВВП.

Текущий запланированный дефицит бюджета в размере 7,5% от ВВП на 2020 год и 6% от ВВП в 2021 году — суммы большие, но фактические цифры, как показали первые 8 месяцев этого года, могут быть меньше. При учете того, что номинальный ВВП Украины в 2021 году в цифрах вырастет, общий размер государственного долга к концу 2021 года может вырасти до величины 60% от ВВП.

А такую величину долга страна сможет обслуживать, и он не будет являться проблемным. Проблемы могут возникнуть уже после 2021 года, если государственный долг в последующие годы продолжит увеличиваться быстрыми темпами, и власти страны не сократят дефицит бюджета. Но пока что ресурс для высоких затрат у страны есть.

При этом, конечно, возникает множество вопросов о том, хорошо ли то, что государство будет наращивать долг? Можно ответить, что это плохо, поскольку такое развитие событий не является лучшим вариантом для развития страны. Поскольку государственные затраты вряд ли можно назвать эффективным способом инвестиций. И ресурс, достигнутый в прошлые годы в виде низкого уровня государственного долга, макроэкономической стабилизации будет потрачен не самым эффективным способом.

Но, как говорится, все познается в сравнении. Если сравнивать текущую ситуацию с тем, что было в последние 30 лет, то сейчас она не хуже, чем была раньше. Потому что эффективного государства у страны еще не было, о нем мы пока еще только мечтаем.

Реформы — это долгий процесс, который, как и многое другое, развивается волнами, с движением вперед и откатами. Если текущая власть после себя оставит положение в стране в лучшем виде, чем было в 2014 году, то это уже будет шагом вперед, потому что новая волна вверх будет стартовать с более высоких позиций.