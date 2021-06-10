Поменьше опеки и больше помощи по делу: как не помешать ребенку начать свою карьеру

Лето — это не только время для отдыха, но и активная пора для подработки или стажировки в компаниях молодых начинающих специалистов. Но зачастую излишняя активность родителей может только помешать студентам успешно стартовать свою карьеру. Разбираем проблему на примере реальных рабочих кейсов "ИТ-Интегратор" и даем рекомендации как молодым специалистам, так и их родителям.

Сегодня возможностей для стажировок у студентов — масса, в том числе и в лучших украинских, и даже в международных компаниях. Проблема в том, что зачастую родители включаются в процесс, стремясь помочь своим чадам устроиться на стажировку или в компанию через своих знакомых или родственников. Практически всегда эти усилия родителей только мешают их детям начать построение своей карьеры. Это утверждение подтверждается несколькими нашими реальными рабочими кейсами, которыми мы можем поделиться.

На встречу с папой

К одному из топ-менеджеров нашей компании обратился знакомый с просьбой рассмотреть резюме его дочери на стажировку, в случае если она как кандидат заинтересует компанию. Девушка была студенткой третьего курса престижного вуза с уже имеющимся багажом реализованных проектов — потенциально интересным кандидатом. Топ-менеджер и представитель нашего HR- департамента пригласили студентку на встречу.

На нее вместе с кандидаткой пришел ее отец, рекомендовавший девушку. Он выразил желание присутствовать на собеседовании. Конечно же, мы отказали отцу студентки, встреча прошла в запланированном формате. В итоге, первое позитивное впечатление, которая производила соискательница, было несколько "смазано". Стажировку она получила, но только благодаря тому, что была действительно сильной кандидаткой.

Резюме не туда

Еще одного топ-менеджера нашей компании его знакомый также попросил рассмотреть кандидатуру его сына на стажировку. Молодой человек был выпускником хорошего вуза и мог быть интересен компании. В процессе разговора с кандидатом выяснилось, что он хочет развиваться в сфере, в которой наша компания не работает. В результате, мы дали кандидату рекомендацию по выбору компании, специализирующейся на отрасли, интересной кандидату и пожелали ему найти работу-мечты.

Родители соискателя буквально через пару дней набрали топ-менеджера, которому было отправлено резюме и начали интересоваться результатами рассмотрения кандидатуры их ребенка и общения с ним. Мы не дали родителям подробностей общения с кандидатом, но сообщили, что в нашей компании прохождение стажировки не рекомендуется.

Возьмите "куда-нибудь"

Не забывайте, что в крупных компаниях с нормально выстроенными кадровыми политиками стажировки всегда регламентированы и включены в программы менторства. Каждая вакансия для стажировки всегда открывается с конкретной целью, под развитие той или иной бизнес-функции. Поэтому вариант "возьмите ребенка хоть куда-нибудь, чтобы делать хоть что-нибудь" не работает — время каждого сотрудника компании слишком ценно, чтобы он уделял внимание стажеру, который делает "хоть что-нибудь". Поэтому даже на стажировку компании предпочитают брать уже подготовленных молодых специалистов, в идеале с подходящим минимальным опытом работы в сфере и несколькими курсами профильного образования.

Топ типичных ошибок родителей

Подобные примеры встречаются в практике hr-специалистов и топ-менеджеров достаточно часто. Мы подготовили топ типичных ошибок родителей, которые возникают при рекомендациях родителей принять ребенка на стажировку/первую работу в крупную компанию.

Первое и самое распространенное — это пересылка резюме ребенка с аккаунта родителей, а иногда и указание контакта не самого соискателя, а его родителей. Даже если вы получили согласие на отправку резюме "лицу принимающему решение", пусть ваш ребенок сделает это самостоятельно или хотя бы оставьте личный контакт ребенка для связи.

Моментальное обращение к hr-специалисту или топу, принимающему решение, в формате "ну что, когда моему/моей выходить?". В случае если ваш ребенок интересен компании, отправленное резюме не затеряется и не пропадет, не стоит отвлекать людей от работы подобными вопросами. Вы как родитель можете хотеть получить обратную связь от hr по поводу того, как прошло собеседование, но не стоит ожидать этого — далеко не все компании дадут ее в этой ситуации.

Посещение вместе с ребенком компании, в которой ему назначили собеседование. Ваш ребенок уже вполне может самостоятельно прийти на встречу, не нужно его вести "за ручку". Как вариант, можете приехать вместе с ним в офису и подождать окончания встречи, чтоб расспросить, как все прошло.

Намерение принять участие во встрече, назначенной вашему ребенку. Такая практика неприемлема и может только навредить — поставить крест на возможности трудоустройства или прохождения стажировки.

Как помочь юным соискателям и соискательницам

Что вы можете сделать, чтобы поддержать ваших юных соискателей и соискательниц, чтобы это действительно помогло:

• поработать с мотивацией — убедиться, что ваш ребенок действительно хочет и морально готов начинать карьеру, что это не исключительно ваше желание;

• выяснить у ребенка в каких направлениях ему хотелось бы развиваться;

• задать вектор на поиск литературы/курсов/тренингов, необходимых для более глубокого изучения профессии/должности/сферы деятельности;

• помочь ему составить список перспективных компаний, которые специализируются в интересном для вашего ребенка направлении;

• изучить сайты потенциально интересных компаний, чтобы понять есть ли у них программы стажировки для молодых специалистов и ознакомиться с условиями прохождения в программу стажировки. Это может быть прохождение каких-либо курсов или выполнение тестового задания;

• помочь с составлением резюме, порекомендовать конструктор или онлайн-шаблон для него;

• выступить в качестве HR или топ-менеджера, проведя с ним тестовое собеседование, чтобы реальная встреча и формат ее проведения не были для ребенка неожиданными и он не растерялся;

• обратиться к практике профессионалов, порекомендовать своему ребенку найти коуча или ментора, который поделился бы с ним своей успешной практикой прохождения сложных и многоэтапных собеседований;

• сделать с ребенком "домашнюю работу": донести до него, что к любым деловым встречам и переговорам нужно готовиться — собрать информацию относительно интересующей его компании, знать основные факты о ней. Обязательно обсудите какую именно ценность ребенок видит в стажировке в этой компании, и что полезного, в свою очередь, он мог бы предложить своему потенциальному работодателю;

• провести короткий мастер-класс по бизнес-этикету, поделитесь своими советами, интересными материалами и кейсами по этому поводу.

Надеюсь, эти советы будут полезны в вашем стремлении помочь своим юным соискателям найти стажировку или даже первую работу своей мечты.

Источник фото: Depositphotos