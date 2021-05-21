Кличко рассказал, как пройдут ВНО и школьные выпускные во время пандемии

21 мая в Киеве стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первый предмет, по которому тестируют школьников, — химия. Последний тест — по географии — состоится 15 июня, а результаты оценивания будут обнародованы до 30 июня на информационных страницах учреждений, в которых происходит тестирование.

Всего для прохождения ВНО в Киеве зарегистрировались свыше 135 тысяч школьников. Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Сегодня важное задание — безопасно провести основную сессию внешнего независимого оценивания. На него в столице зарегистрировались свыше 135 тысяч учеников. 183 школы столицы были определены для проведения этого оценивания. В этих заведениях усилят противоэпидемические меры, а детей, сдающих ВНО, и педагогов обеспечат средствами защиты. Также в каждом учреждении будут дежурить правоохранители и медики", — сообщил мэр города.

Кроме того, как сообщил Кличко, департамент образования Киевской городской государственной администрации (КГГА) рекомендует образовательным учреждения в 2021 году завершить учебный процесс 28 мая. Летом обучение продолжаться не будет, поскольку столичные школьники учились дистанционно весь год, даже во время локдауна, добавил он.

"Также департамент образования разработал рекомендации для образовательных учреждений относительно проведения последних звонков и выпускных. Они состоятся, но при условии четкого соблюдения карантинных правил: дистанция, маски, проведение мероприятий не в помещениях. Также на них ограничат доступ родителей. Мы делаем это для того, чтобы предупредить распространение заболевания. Почти полтора месяца столица находилась в локдауне, и возвращаться к строгим ограничениям, я уверен, никто не хочет", — сказал Кличко.

На сегодняшний день все школы Киева работают в обычном режиме, на карантин не закрыта ни одна из них. На дистанционном обучении находятся 53 класса в 40 школах города. Всего COVID-19 болеют 104 школьника и 52 педагога. Кроме того, из-за выявленных случаев заболевания временно закрыты 11 групп в 8 детских садах столицы, сообщил Кличко.

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