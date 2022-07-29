Арестович спрогнозував дати наступу російських окупантів на півдні

Армія Російської Федерації буде готова до нового наступу на півдні України на початку серпня. Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни.

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Таку заяву зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

Він зазначив, що на даний момент відбувається гігантський переворот фізичний, і росіяни з північного сходу України зміщуються на південь.

"Думаю, що вони будуть готові до наступу до 5-6 серпня. Підуть уперед, а ми будемо метелити. Там буде лиха бійка у стилі громадянської війни у 1918-1920 роках. Війна з елементами маневрів по степу, з проривами тощо", - сказав він.

За словами Арестовича, на півдні російські накопичені резерви зіткнуться з підготовленими українськими резервами. І в цьому сенсі міністр оборони США Ллойд Остін мав рацію, що війна наближається до розв'язки.

"Це не означає, що вона закінчиться, але це буде подоба Курської дуги. Те, що там станеться, визначить фінальну фазу війни, яка ще може тривати мама дорога. У мене прогноз на те, що ми виграємо", - додав Арестович.

На початку липня Олексій Арестович також заявляв, що війна в Україні точно завершиться протягом 2,5 років, а терміни завершення активних бойових дій ще оптимістичніші. Він зазначив, що російська армія на окремих ділянках фронту вже немає сил та ресурсів для боротьби.