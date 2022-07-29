Арестович спрогнозировал даты наступления российских оккупантов на юге

Армия Российской Федерации будет готова к новому наступлению на юге Украины в начале августа. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны.

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Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

Он отметил, что на данный момент происходит гигантский переворот физический, и россияне с северо-востока Украины смещаются на юг.

"Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5-6 августа. Пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918-1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее", - сказал он.

По словам Арестовича, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. И в этом смысле министр обороны США Ллойд Остин был прав, что война близится к развязке.

"Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем", - добавил Арестович.

В начале июля Алексей Арестович также заявлял, что война в Украине точно завершится в течение 2,5 лет, а сроки завершения активных боевых действиях еще более оптимистичны. Он отметил, что российская армия на отдельных участках фронта уже не имеет сил и ресурсов для борьбы.