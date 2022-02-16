Экс-шеф Главного управления разведки Бурба сбежал за границу — политолог

Директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков заявил, что бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба сбежал за границу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что, в отличие от олигархов, которые массово разбегались на чартерах и персональных джетах, Бурбе и ряду других персонажей удалось сбежать по-тихому.

"Пока журналисты считали, сколько олигархов и "оппозиционеров" сбежало из страны на фоне внешней угрозы, за кадром остались другие знаковые персонажи, которые тихо "испарились" из страны. Не на чартерах или приватных джетах, поэтому не попали на радары СМИ, но двигались по той же траектории, подальше от возможных рисков и угроз. Один из них – бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Бурба. Тот самый, который любил рассказывать журналистам, что вопрос не в том, будет ли наступление РФ, а в том, готовы ли мы к нему", — пишет Быков.

Он констатирует, что Бурба "подготовился хорошо" — походил по эфирам, раздал пачки интервью, а 10 февраля вылетел за границу и остается там.

"Это все, что нужно знать о бравом разведчике — бесстрашном правдорубе Бурбе и его настоящих приоритетах", — резюмирует политолог.