"Евросолидарность" обгоняет "Слугу народа" уже почти в полтора раза, а "Голос" провалился ниже 1% - опрос

На гипотетических внеочередных выборах Верховной Рады за партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 22,9% избирателей, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

За партию "Слуга народа" отдали бы голос 16,4% таких граждан, за "Батькивщину" - 11,5%, за "Оппозиционную платформы - За жизнь" - 10,1%, за партию "Наши" - 6,2%, за формирующуюся партию "Разумная политика" - 5,8%, за "Силу и честь" - 5,1%. Теоретически еще могла бы преодолеть 5%-ный барьер в Раду и Радикальная партия: КМИС сейчас дает ей 4,3%.

Еще 3,8% набрала бы "Украинская стратегия Гройсмана", 2,8% - Партия Шария, 2,5% - "Свобода", 2,2% - "УДАР Виталия Кличко", 1,4% - "Самопомощь", по 0,9% - "За будущее" и "Национальный корпус", 0,8% - "Пропозиция", 0,7% - "Голос", 0,1% - "Украина - наш дом". Еще 1,6% указали другую партию.

В то же время в президентском рейтинге лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский - за него готовы проголосовать 25,1% определившихся респондентов, а за его предшественника и лидера "Евросолидарости" Петра Порошенко - 21,8%.

За Юлию Тимошенко отдали бы голос 11,8%, за Юрия Бойко - 8,3%, за Дмитрия Разумкова - 7,2%, за Евгения Мураева - 6,5%, за Игоря Смешко - 6,1%, за Владимира Гройсмана - 4,8%, за Олега Ляшко - 3,9%, за Олега Тягнибока - 2%, за Киру Рудик - 0,7%, за других кандидатов - 2%.

Примечательно, что на востоке Украины на второе место после ОПЗЖ по уровню поддержки вышла партия Евгения Мураева "Наши", при этом опрос в основном проводился еще до решения о введении сакнций против основанного им телеканала "Наш", что могло бы заметно повлиять на рейтинг политика.

На юге же второе место после "Слуги народа", а также третье место на востоке после "Наших" занимает "Евросолидарность".

Опрос проведен 5-13 февраля среди 2 тысяч респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% - для показателей, близких к 25%; 1,5% - для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Предыдущий такой опрос КМИС проводил 3-11 декабря 2021 года: он показал лишь незначительный на тот момент перевес "Евросолидарности" над "Слугой народа", а также куда больший перевес поддержки Зеленского над Порошенко.

Кроме того, 13-16 декабря эта же социологическая служба проводила опрос при меньшей выборке, однако он зафиксировал возвращение на первое место в рейтинге "Слуги народа", а на третье место - ОПЗЖ, что контрастировало с аналогичными ноябрьским и октябрьским опросами.