Іран не визнає анексії українських територій Росією через превдореферендуми

Іран, котрий постачає Росії безпілотні літальні апарати не визнає анексії окупованих територій України Росією шляхом проведення на них псевдореферендумів. Про це повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.

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"Відповідаючи на запитання журналістів щодо позиції Ірану щодо проведення референдуму в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях України та приєднання цих регіонів до Росії, Насер Канані наголосив, що Ісламська Республіка, як завжди та відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги до принципів суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як до основної норми міжнародного права та поваги до принципів і цілей Статуту ООН", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Іран одна з небагатьох країн, котрі постачають Росії озброєння для війни з Україною. Так в ході деокупації Харківщини ЗСУ збили іранський безпілотник.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. В кінці вересня МЗС України позбавило акредитації іранського посла.