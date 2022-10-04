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Иран не признает аннексии украинских территорий Россией из-за превдореферендума
Иран, поставляющий России беспилотные летательные аппараты, не признает аннексии оккупированных территорий Украины Россией путем проведения на них псевдореферендумов. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
"Отвечая на вопросы журналистов относительно позиции Ирана относительно проведения референдума в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины и присоединения этих регионов к России, Насер Канани подчеркнул, что Исламская Республика, как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения к принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основной норме международного права и уважению принципов и целей Устава ООН", - говорится в сообщении.
Напомним, Иран одна из немногих стран, поставляющих России вооружение для войны с Украиной. Так в ходе деоккупации Харьковщины ВСУ сбили иранский беспилотник .
Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. В конце сентября МИД Украины лишило аккредитацию иранского посла.Подписывайтесь на наш Telegram канал