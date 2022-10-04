Иран не признает аннексии украинских территорий Россией из-за превдореферендума

Иран, поставляющий России беспилотные летательные аппараты, не признает аннексии оккупированных территорий Украины Россией путем проведения на них псевдореферендумов. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

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"Отвечая на вопросы журналистов относительно позиции Ирана относительно проведения референдума в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины и присоединения этих регионов к России, Насер Канани подчеркнул, что Исламская Республика, как всегда и в соответствии со своими принципиальными позициями, подчеркивает необходимость полного уважения к принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств как к основной норме международного права и уважению принципов и целей Устава ООН", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран одна из немногих стран, поставляющих России вооружение для войны с Украиной. Так в ходе деоккупации Харьковщины ВСУ сбили иранский беспилотник .

Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. В конце сентября МИД Украины лишило аккредитацию иранского посла.