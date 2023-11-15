Італія розпочне роботу над гарантіями безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, під час якої політики вирішили розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки.

Про це Зеленський написав у соцмережі Х.

Вони також обговорили питання оборонної співпраці та необхідність швидкого прийняття 12-го пакету санкцій Європейським союзом проти Росії.

I spoke with @GiorgiaMeloni to express gratitude for her and Italy’s strong support for Ukraine.



Italy is demonstrating powerful leadership, and I anticipate that its 2024 G7 Presidency will yield even more important results.



We coordinated our joint efforts and agreed to start… pic.twitter.com/bdg34AwD6x — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

Зеленський подякував Мелоні за особисті зусилля та рішучі дії Італії на підтримку України, а також висловив надію на досягнення важливих результатів під час головування Італії у G7 наступного року.

Окрім цього, Зленський запросив їй взяти участь у другому саміті "зерно з України".

Гарантії безпеки для України

12 липня у Вільнюсі під час саміту НАТО було затверджено спільну декларацію підтримки України і розпочалися переговори щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Першими підписантами "Спільної декларації про підтримку України" є самі ж засновники ініціативи: Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати.

Потім до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ хоче, щоб усі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації.

У листопаді до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України приєднався Кіпр.