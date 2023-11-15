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Политика
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Италия начнет работу над гарантиями безопасности для Украины

Италия начнет работу над гарантиями безопасности для Украины
Владимир Зеленский во время встречи с Джорджей Мэлони. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, в ходе которой политики решили начать работу над двусторонними гарантиями безопасности.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Они также обсудили вопросы оборонного сотрудничества и необходимость скорейшего принятия 12-го пакета санкций Европейским союзом против России.

Зеленский поблагодарил Мэлони за личные усилия и решительные действия Италии в поддержку Украины, а также выразил надежду на достижение важных результатов во время председательства Италии в G7 в следующем году.

Кроме того, Зленский пригласил ей принять участие во втором саммите "зерно из Украины".

Гарантии безопасности для Украины

12 июля в Вильнюсе во время саммита НАТО была утверждена совместная декларация поддержки Украины и начались переговоры по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Первыми подписантами "Совместной декларации о поддержке Украины" являются сами учредители инициативы: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.

Затем к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на министре иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации.

В ноябре к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединился Кипр.

Автор:
Татьяна Гойденко