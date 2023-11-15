Италия начнет работу над гарантиями безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, в ходе которой политики решили начать работу над двусторонними гарантиями безопасности.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

Они также обсудили вопросы оборонного сотрудничества и необходимость скорейшего принятия 12-го пакета санкций Европейским союзом против России.

I spoke with @GiorgiaMeloni to express gratitude for her and Italy’s strong support for Ukraine.



Italy is demonstrating powerful leadership, and I anticipate that its 2024 G7 Presidency will yield even more important results.



We coordinated our joint efforts and agreed to start… pic.twitter.com/bdg34AwD6x — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2023

Зеленский поблагодарил Мэлони за личные усилия и решительные действия Италии в поддержку Украины, а также выразил надежду на достижение важных результатов во время председательства Италии в G7 в следующем году.

Кроме того, Зленский пригласил ей принять участие во втором саммите "зерно из Украины".

Гарантии безопасности для Украины

12 июля в Вильнюсе во время саммита НАТО была утверждена совместная декларация поддержки Украины и начались переговоры по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Первыми подписантами "Совместной декларации о поддержке Украины" являются сами учредители инициативы: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.

Затем к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.

18 июля на министре иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации.

В ноябре к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединился Кипр.