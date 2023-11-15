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Италия начнет работу над гарантиями безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мэлони, в ходе которой политики решили начать работу над двусторонними гарантиями безопасности.
Об этом Зеленский написал в соцсети Х.
Они также обсудили вопросы оборонного сотрудничества и необходимость скорейшего принятия 12-го пакета санкций Европейским союзом против России.
Зеленский поблагодарил Мэлони за личные усилия и решительные действия Италии в поддержку Украины, а также выразил надежду на достижение важных результатов во время председательства Италии в G7 в следующем году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Зленский пригласил ей принять участие во втором саммите "зерно из Украины".
Гарантии безопасности для Украины
12 июля в Вильнюсе во время саммита НАТО была утверждена совместная декларация поддержки Украины и начались переговоры по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.
Первыми подписантами "Совместной декларации о поддержке Украины" являются сами учредители инициативы: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и Соединенные Штаты.
Затем к декларации присоединились Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. Позже также Испания, Чехия, Нидерланды, Бельгия и Португалия.
18 июля на министре иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет, чтобы все страны ООН рассмотрели возможность присоединения к декларации.
В ноябре к Вильнюсской декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины присоединился Кипр.