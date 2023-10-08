Завершить войну в Украине на поле боя невозможно – министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто повторяет позицию правительства о том, что никакого отступления в поддержке Киева пока не будет, но чем продолжительнее конфликт, тем сложнее становится поставлять военную технику.

Об этом он рассказал в интервью Fanpage.

По его словам, Украине тяжело дается деоккупация территорий, а Москва не может победить Киев из-за поддержки партнеров, поэтому ситуация может зайти в тупик.

"Мы видим, что ситуация в Украине ухудшается. Киеву трудно восстановить утраченные позиции, а Москва никогда не сможет победить (украинскую) нацию. Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на поле боя. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день мы анализируем более выгодны тактики, чтобы построить столы диалога", - подчеркнул он.

Крозетто добавил, что чем дольше идет война, тем сложнее обязательства и тем сильнее становится необходимость найти решение путем переговоров, учитывая ситуацию на поле боя.

Премьер-министр Джорджия Мэлони также повторяет, что итальянская поддержка всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей вкладов.

По ее словам, позиция Италии в поддержке Украины неизменна, но есть ограничения в технике, которая может быть поставлена. Правительство готово оказать дальнейшую помощь Украине, но оказанная помощь может быть очень далеко не такой, как просит Киев.

"Помогать Украине – да, но без разрядки наших оборонных запасов – это позиция правительства, о которой уже повторяла сама премьер-министр", - сказала она.

Помощь от Италии

Напомним, в прошлом году Италия по решению предыдущего правительства во главе с Марио Драги передала Украине более 20 своих самоходных гаубиц M109L. Также она поставила Украине две ракетных системы M270 MLRS на гусеничном ходу, которые ранее также передавали Великобритания и Германия (под названием MARS II).

С армейских складов в Италии сняты для передачи Украине десятки американских бронетранспортеров М113. Ранее такие БТР, напомним, передавали сами США и Литва. Также БТР YPR-765, созданные на основе M113, передавались Украине Нидерландами.

Кроме того, Италия подарила Украине 155-миллиметровые гаубицы FH70. Как пишет La Repubblica, эти поставки оказались очень полезными для ведения боев на Донбассе летом. Кроме того, эти орудия использовались при отвоевании ВСУ оккупированной части Харьковской области.

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