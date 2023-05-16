Франция и Италия передали Украине первый комплекс SAMP/T, который уничтожает баллистические ракеты - СМИ

В Украину прибыл первый итальянско-французский зенитно-ракетный комплекс SAMP-T. Им будут руководить 20 украинских специалистов.

Об этом сообщило издание La Stampa.

"Система поможет уменьшить количество жертв в Украине в результате российских атак", - сказал один из операторов системы.

ЗРК SAMP-T – это наземная система, предназначенная для защиты территории от воздушных угроз, в частности авиации и крылатых ракет. ЕС также имеет в на дежурстве такую систему с противобаллистической способностью.

Согласно официальным техническим характеристикам, система способна уничтожать вражеские самолеты на расстоянии от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на расстоянии от 3 км до 25 км.

Решение о передаче Украине ЗРК SAMP-T Италия и Франция подтвердили в феврале.

Ранее в Воздушных силах сообщали, что зенитно-ракетные комплексы, которые передали союзники Украине, несут боевое дежурство и защищают воздушное пространство, но их недостаточно, чтобы перекрыть весь периметр. В частности, речь идет о IRIS-T и Patriot.